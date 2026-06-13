أحمد بن سعود يشهد حفل تخريج دفعة 2026 لطلبة الصف الـ 12 بأكاديمية رأس الخيمة

رأس الخيمة في 13 يونيو/وام/ شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، مساء اليوم، حفل تخريج دفعة العام 2026 لطلبة الصف الـ 12 في أكاديمية رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء أمور الطلبة، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة - ميناء العرب.

وهنّأ الشيخ أحمد بن سعود الطلبة الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً أن التخرج يمثل محطة مهمة في مسيرتهم التعليمية، وبداية لمرحلة جديدة تتطلّب منهم مواصلة الاجتهاد، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف ومهارات وقيم، لتحقيق طموحاتهم والإسهام في خدمة مجتمعاتهم.

وأشاد الشيخ أحمد بن سعود بدور أكاديمية رأس الخيمة في توفير بيئة تعليمية محفزة، تدعم تطور الطلبة أكاديمياً وشخصياً، وتساعدهم على الاستعداد للمرحلة الجامعية بثقة ومسؤولية، بما ينسجم مع رؤية رأس الخيمة للارتقاء بالتعليم، والاستثمار في الإنسان بوصفه أساس التنمية والتقدم.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي أن نجاح الطلبة هو ثمرة جهودهم، ودعم أسرهم، وتفاني أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية أن يواصل الخريجون مسيرتهم بروح الطموح والمثابرة، وأن يكونوا عناصر فاعلة في المستقبل.

تخلل الحفل تكريم الطلبة الخريجين، والاحتفاء بما حققوه من إنجازات خلال مسيرتهم الدراسية، وسط أجواء من السعادة والاعتزاز، عبّرت عن فرحة الطلبة وفخر الأكاديمية وأسر الطلبة بهذه المناسبة.