الاتحادات الرياضية في الإمارات .. استراتيجيات طموحة لتعزيز الإنجازات الدولية (7)

أبوظبي في 13 يونيو /وام/ تواصل الاتحادات الرياضية في دولة الإمارات تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الحضور على الساحتين القارية والدولية، من خلال برامج تطويرية متكاملة تستهدف اكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسين، ورفع كفاءة المنتخبات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير الأسبوعية التي تنشرها وكالة أنباء الإمارات “وام” لرصد أبرز تلك الخطط والبرامج التي تستهدف تعزيز نجاحات الرياضة الإماراتية وحضورها على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية.

ويعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو نموذجاً بارزاً للنجاح الرياضي المؤسسي والذي اعتمد منذ تأسيسه عام 2012 استراتيجية واضحة لتطوير اللعبة والوصول بها إلى مستويات عالمية، مستنداً إلى منظومة متكاملة تشمل نشر اللعبة في المدارس، وتوسيع قاعدة الممارسين، وإعداد المواهب الوطنية من الذكور والإناث وفق برامج علمية متخصصة.

وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الجوجيتسو العالمية، حيث اختار الاتحاد الدولي للعبة برنامج الجوجيتسو المدرسي في الدولة بوصفه أفضل نموذج عالمي لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

ونجحت الإمارات في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للعبة من خلال استضافة البطولات القارية والدولية الكبرى وتنظيم الفعاليات المتخصصة على مدار العام.

وأصبحت أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، فيما رسخت الإمارات مكانتها بوصفها أكبر مطور للعبة على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس في استضافة المقرين الرسميين للاتحادين الآسيوي والدولي للجوجيتسو، إلى جانب تنظيم أكثر من 250 بطولة سنوياً في مختلف قارات العالم.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن الاتحاد يضع التطوير المستمر واستشراف المستقبل ضمن أولوياته الأساسية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وصقل قدرات المواهب الوطنية، والبناء على المكتسبات المتحققة في الجوانب الفنية والإدارية والتطويرية.

وأضاف أن الاتحاد حقق مؤشرات عالمية متقدمة في تنظيم البطولات واستقطاب نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، ما انعكس إيجاباً على تطور مستويات لاعبي المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن منتخبات الإمارات في مختلف المراحل السنية باتت منافساً رئيسياً في البطولات القارية والدولية، وتواصل حصد الميداليات والمراكز المتقدمة.

وأشار إلى أن لاعبات الإمارات حققن خلال السنوات الأخيرة حضوراً مميزاً على الساحة العالمية، وأصبحن يتوجن بالألقاب والميداليات في العديد من الأوزان، بفضل برامج التأهيل المتخصصة، والاستعانة بمدربات ذوات خبرات عالمية، وتوفير فرص المشاركة في البطولات المحلية والدولية، إلى جانب الاهتمام بإعداد الكوادر التدريبية والتحكيمية الوطنية.

وفي الكاراتيه، يواصل اتحاد الإمارات للعبة تنفيذ رؤيته الرامية إلى تطوير مستويات الممارسة والإنجاز، من خلال إشراك الأندية في مختلف البطولات والفئات العمرية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة بإشراف مدربين متخصصين، وتنظيم منافسات تسهم في اكتشاف المواهب الواعدة، فضلاً عن التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجالس الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين من الجنسين.

وقال اللواء “م” ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الكوادر التدريبية والتحكيمية، وتوسيع قاعدة الممارسة بالتعاون مع المدارس والجامعات، وتعزيز مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية، بما يسهم في رفع مستوياتهم الفنية وإعدادهم للاستحقاقات القارية والعالمية.

وأوضح أن الاتحاد أطلق خلال السنوات الماضية مبادرات نوعية أسهمت في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها محلياً ودولياً، إضافة إلى توسيع شبكة الشراكات مع مختلف الجهات الرياضية، ونجح في استضافة العديد من المنافسات القارية والدولية، ومن أبرزها الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة الذي شهد مشاركة أكثر من 40 جهة مجتمعية.

وفي كرة السلة، أطلق اتحاد الإمارات للعبة برئاسة سعادة عبداللطيف ناصر الفردان عددا من البرامج والمبادرات التطويرية التي تواكب النمو المتسارع للعبة وانتشارها بين مختلف فئات المجتمع، من خلال تنظيم بطولات متنوعة تستهدف جميع المراحل العمرية وتسهم في تعزيز قاعدة الممارسين.

وأكد الفردان أن الأندية شريك رئيس في مسيرة تطوير اللعبة، من خلال تعاونها المستمر مع الاتحاد في تنفيذ البرامج التطويرية والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية، مشيراً إلى أن جلسات العصف الذهني الخاصة برسم خريطة الموسم الرياضي تمثل إحدى المبادرات المهمة التي تسهم في تطبيق أفضل الممارسات وتطوير منظومة العمل.

وأضاف أن الاتحاد يضع ضمن أولوياته تعزيز مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية، واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، ومن بينها تصفيات نهائيات آسيا، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها الفنية والإدارية.