ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 710 حالات

كينشاسا في 13 يونيو/وام/ أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم (السبت) ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 710 فيما سجلت 139 حالة وفاة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 17 مايو الماضي أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ ويشكل خطراً على دول أخرى.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا) بقيمة 518 مليون دولار.