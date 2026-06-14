تحطم مقاتلة أمريكية في ولاية واشنطن ونجاة قائدها

واشنطن في 14 يونيو /وام/ أفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرة مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي تحطمت في ولاية واشنطن وتسببت في اندلاع حريق غابات يوم أمس السبت، فيما تمكن الطيار من القفز بالمظلة قبل تحطمها وأصيب بجروح طفيفة.

وتحطمت الطائرة بالقرب من بحيرة ريمروك، ما استدعى استجابة طارئة من فرق الإطفاء في تلك المنطقة الحرجية.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلا عن السلطات، بأن الطائرة من طراز "إف/إيه-18 هورنت"، وكانت متمركزة في قاعدة ميرامار الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية بولاية كاليفورنيا، وكانت تجري تدريبا روتينيا عندما سقطت.

-خلا-