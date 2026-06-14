أستراليا تفتتح مشوارها في كأس العالم 2026 بالفوز على تركيا

فانكوفر في 14 يونيو /وام/ استهل منتخب أستراليا مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بالفوز على نظيره التركي بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر بكندا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبهذه النتيجة، وضع المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط في رصيده، ليتواجد في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف المنتخب الأمريكي المتصدر، بعد فوزه أمس على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل هدفي المنتخب الأسترالي كل من نيستور إيرانكوندا في الدقيقة 27، وكونور ميتكالف في الدقيقة 75.