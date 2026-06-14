مقتل 7 وإصابة 33 بسبب العواصف والأمطار بإقليم خيبر باختونخوا الباكستاني

إسلام آباد في 14 يونيو/وام/ أعلنت هيئة إدارة الكوارث في إقليم خيبر باختونخوا الواقع في شمال غرب باكستان، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 33 آخرين، في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية

وبرق وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من الإقليم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، بأن من بين القتلى طفلين وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجلا ومانسهرا.

وفي الوقت نفسه، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر باختونخوا وجيلجيت-بالتستان وكشمير، اليوم الأحد، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا

حارا وجافا.

وتأتي أحدث الخسائر البشرية بعد أيام من الإعلان عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين، في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري.

-خلا-