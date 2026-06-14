مدينة الفجيرة للإبداع توقع اتفاقية تعاون مع A A Media الإعلامية

الفجيرة في 14 يونيو/وام/ وقّعت مدينة الفجيرة للإبداع – المدينة الإعلامية الحرة اتفاقية تعاون مع شركة A A Media، المتخصصة بتشغيل الاستوديوهات الخاصة بمنصة البودكاست في المدينة الإعلامية الحرة بالفجيرة، وذلك لتطوير خدمات صناعة المحتوى الرقمي إلى جانب تنفيذ أعمال الإنتاج والتصوير الخارجي من خلال فريق عمل متخصص ومتكامل.

تأتي الاتفاقية في إطار توجه مدينة الفجيرة للإبداع نحو تعزيز مكانة إمارة الفجيرة مركزا حاضنا للإبداع والابتكار الإعلامي، ودعم بيئة العمل الاحترافية في قطاع الإعلام الرقمي، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى ويمنح الشباب ورواد الأعمال مساحة أوسع لتحويل أفكارهم إلى مشاريع إعلامية مؤثرة ومستدامة.

وأكد سعادة سالم مرشود الحفيتي مدير مدينة الفجيرة للإبداع، أن هذا التعاون يعكس التزامها بتمكين جيل جديد من صناع المحتوى، وتوفير الأدوات الفنية والإنتاجية اللازمة لهم، بما يسهم في رفع جودة المحتوى الرقمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الشابة للمنافسة والتميز في مجالات البودكاست والإنتاج المرئي والمحتوى الرقمي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، من خلال توفير منظومة إنتاج متكاملة تشجع على الابتكار، وتستقطب أصحاب الأفكار والمشاريع الإعلامية الناشئة، بما يعزز حضور الفجيرة في مشهد الإعلام الجديد، ويرسخ دور المدينة الإعلامية الحرة كمنصة داعمة لصناعة محتوى احترافي قادر على الوصول والتأثير.