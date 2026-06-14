الإمارات العالمية للقدرة تطلق بطاقة "فيزا منصورة الإئتمانية"

أبوظبي في 14 يونيو /وام/ اطلقت قرية الإمارات العالمية للقدرة، بطاقة "فيزا منصورة الإئتمانية" بالتعاون بين بنك المارية المحلي، وفيزا، و"EIEV PULSE"، لتكون أول بطاقة إئتمانية تحمل اسم الفرس "منصورة".

وتم الإعلان عن إطلاق البطاقة خلال احتفال نظمته "EIEV PULSE"، التابعة لقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالفرس العربية "منصورة"، والتي بلغت عامها الخامس والعشرين، بعد مسيرة استثنائية رسخت مكانتها كإحدى أبرز رموز سباقات القدرة، التي لم تهزم.

وجاء الحفل الذي نظمته" EIEV PULSE" التابعة للقرية، بالتنسيق مع شركات الرعاية والشركاء الإستراتيجيين، ليجسد مكانة "منصورة" وما تمثله من قيمة رياضية وتراثية، وارتباطها بالعزيمة والأصالة والتميز.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطاقة توفر العديد من المزايا الحصرية، تشمل أنماط حياة راقية، وخدمات ضيافة فاخرة، وتجارب سفر مختارة، إلى جانب استخدامها في عمليات الدفع داخل دولة الإمارات وخارجها، مع إمكانية ربطها بمحفظة العميل الإلكترونية لدى البنك لتسهيل عمليات السداد وتعبئة الرصيد.

وحرصت اللجنة المنظمة على ظهور الفرس "منصورة" على منصة الحفل، وسط أجواء احتفالية راقية، تقديرا لمسيرة فرس عربية عبر سلسلة من الانتصارات المتتالية في ميادين القدرة.

حضر الحفل سعادة مسلم سالم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، والمهندس محمد علي الحضرمي، مدير الفعاليات، ولارا صوايا، المديرة التنفيذية للرعاية والتسويق.

وشهد جانبا من الحفل سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعادة طارق أحمد المسعود رئيس مجلس إدارة بنك المارية المحلي، وسعادة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية "إفهار"، ومحمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي في بنك المارية المحلي، وسليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لفيزا في دولة الإمارات.

وأعرب العامري عن اعتزازه بإطلاق أول بطاقة ائتمانية تحمل اسم "منصورة"، مشيراً إلى أن هذا الاسم ليس مجرد عنوان على بطاقة، بل هو تاريخ من الأصالة والإنجاز، ورمز لفرس عربية تركت بصمتها في سباقات القدرة، وحافظت على حضورها في وجدان الفرسان ومحبي الخيل.

من جانبه أكد محمد وسيم خياطة، أن إطلاق بطاقة تحمل اسم "منصورة" يمثل مبادرة استثنائية، للفرس الأسطورة غير المهزومة تقديرا لمسيرتها ومكانتها في عالم سباقات القدرة، فيما عبّرت سليمة جوتيفا، عن سعادتها بالشراكة مع بنك المارية المحلي وقرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE في إطلاق البطاقة.