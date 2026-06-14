خبراء: الاستثمار في الكوادر الطبية ركيزة لتطوير جودة الرعاية الصحية في الإمارات

أبوظبي في 14 يونيو/وام/ أكد خبراء في قطاع الصحة ضرورة الاستثمار في الكوادر الطبية والإدارية في دولة الإمارات باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال فعالية سنوية نظمتها مجموعة أبولونيا وسينرجي لطب الأسنان في العاصمة أبوظبي، بمشاركة جهات حكومية وخاصة ومؤسسات أكاديمية وشركاء من مختلف القطاعات ذات الصلة.

شكلت الفعالية منصة لاستعراض دور الشراكات المؤسسية في دعم تطوير الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات المجتمعية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز محطات التعاون التي نفذت خلال السنوات الماضية، وأهمية تكامل الأدوار بين القطاعات الصحية والأكاديمية والمجتمعية في دعم جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق البرامج التوعوية.

وتناولت الفعالية عدداً من البرامج والمبادرات التي شاركت المجموعة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك أنشطة التوعية الصحية والمبادرات الداعمة لفئات مختلفة من المجتمع، إلى جانب جهود دعم التعليم والتدريب المستمر في المجالات الطبية والصحية.

وسلطت الضوء على أهمية تطوير الكفاءات الطبية والإدارية ودورها في الارتقاء بتجربة المرضى وتعزيز كفاءة المؤسسات الصحية، فضلاً عن أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتسريع مسارات التحول الرقمي لبناء نماذج رعاية صحية أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة.

وقال الدكتور ياسر حاج حميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أبولونيا وسينرجي لطب الأسنان، إن بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات المعنية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير القطاع الصحي وتعزيز قدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية والمجتمعية يسهم في تحقيق نتائج أكثر استدامة وأوسع أثراً.

يأتي هذا الحدث في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز مراكز الرعاية الصحية وطب الأسنان في المنطقة، مدعومة باستثمارات متنامية في البنية التحتية الطبية والتقنيات الحديثة.



