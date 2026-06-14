جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم تعلن الفائزين بدورتها الأولى الثلاثاء

أبوظبي في 14 يونيو/وام/ تكشف جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم "دمج" خلال حفل يقام يوم الثلاثاء المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، عن الفائزين بالدورة الأولى من الجائزة التي تعد الأولى من نوعها التي أُطلقت لترسيخ الدمج نهجا مؤسسيا مستداما وتمكين جميع أفراد المجتمع وتعزيز فرص أصحاب الهمم في مختلف القطاعات.

تُقام جائزة "دمج"، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، احتفاءً بالجهود المؤسّسية الرائدة التي تسهم في ترسيخ ثقافة الدمج، وتعزيز تكافؤ الفرص، وبناء بيئات أكثر دمجاً وتمكيناً لأصحاب الهمم في شتى المجالات.

ويشهد الحفل سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم "دمج" ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ومعالي منصور إبراهیم المنصوري رئیس دائرة الصحة - أبوظبي و معالي أحمد تمیم الکتاب رئیس دائرة التمکین الحکومي، ومعالي محمد علي الشرفاء رئیس دائرة البلدیات والنقل، و معالي محمد تاج الدین القاضي رئیس دائرة التعليم والمعرفة ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئیس دائرة تنمیة المجتمع - أبوظبي، نائب رئیس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدکتورة لیلی الھیاس المدير التنفيذي لقطاع التنمیة المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع وسعادة حمد الظاهري وكیل الدائرة .

وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في تمكين أصحاب الهمم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، جاءت "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم – دمج"، ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي أطلقها سموه عام 2020.

ومنذ إطلاقها، أسهمت الجائزة، في تشجيع الجهات المختلفة على تطوير الأطر والسياسات لتعزيز الدمج وضمان المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة.. ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية، تأتي الجائزة لضمان استدامة هذه الجهود وتعزيز أثرها الإيجابي.

ويستضيف الحدث الدکتور فیکتور سانتیاغو بینیدا رئیس منظمة وورلد إنایبلد( World Enabled )، ومایك أدامس، المستشار الدولي في مجال الإعاقة.. ومن المتحدثين والمشاركين سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم وحنان الهاشمي- إدارة التميز المؤسسي في موانئ أبوظبي، ومصبح سعيد النيادي رئیس مجلس إدارة جمعیة الإمارات للصم، إلى جانب الدكتورة علا أبو الغيد مديرة الأمانة العامة لصندوق الشراكة العالمية للإعاقة (GDF).

وتهدف الجائزة إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتُغطّي دورتها عدة محاور رئيسية هي الخدمات الدامجة لتكريم الجهات التي تضمن وصولاً عادلاً للخدمات الأساسية والتوظيف الدامج للجهات التي توفر بيئة عمل مهنية مُهيّأة وملائمة لقدرات أصحاب الهمم و

إمكانية الوصول (الفيزيائية والرقمية) للجهات التي تضمن وصول أصحاب الهمم إلى المرافق، المباني، والخدمات الرقمية بسهولة.

وفي محور الخدمات الدامجة، تقدم الجائزة 6 جوائز،ويُكرّم هذا المحور الجهات التي تُظهر تميزاً في تقديم الخدمات الدامجة في إمارة أبوظبي، بما يضمن وصولاً عادلاً إلى الخدمات الأساسية، ويسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم.

وفي محور التوظيف الدامج، تقدم جائزتان، ويُكرّم هذا المحور الجهات التي تُظهر تميزاً في توفير فرص التوظيف الدامج في إمارة أبوظبي، من خلال إيجاد بيئة عمل مهنية تُلبي متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم وتنسجم مع قدراتهم.

وفي محور إمكانية الوصول، تقدم جائزتان، ويُكرّم هذا المحور الجهات في إمارة أبوظبي التي تُظهر تميزاً في إنشاء بيئات فيزيائية ورقمية دامجة، بما يضمن وصول أصحاب الهمم إلى المرافق والخدمات والمعلومات.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، ممن يمتلكون خبرات راسخة في السياسات الدامجة، وجودة الخدمات، والابتكار الاجتماعي، إلى جانب خبرة واسعة في منظومات التميّز والجوائز، وتقييم الأثر، وتطوير الحلول القائمة على الأدلة، وقيادة المبادرات المجتمعية الدامجة.

ويعكس هذا التشكيل تنوع الخبرات والمجالات، بما يضمن إجراء تقييم مهني محايد يُركّز على الأثر الفعلي للطلبات المرشحة ومدى مساهمتها في تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم على المستويين المؤسسي والمجتمعي.

وتولت اللجنة مراجعة قائمة المرشحين النهائيين للفوز والتقارير ذات الصلة التي رفعتها اللجنة التوجيهية و التوصل إلى توافق حول المشاركات الفائزة، بالإضافة إلى التأكد من أن الفائزين تم اختيارهم بناءً على معايير عادلة ومبنية على توافق الآراء.

وعملت اللجنة على تحديد الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة ورفع النتائج النهائية متضمنة القائمة النهائية لأسماء الفائزين إلى مجلس الأمناء

وتعكس المبادرة استراتيجية أبوظبي الشاملة لأصحاب الهمم، وتأتي في إطار التزام دائرة تنمية المجتمع باستدامة جهود تمكين أصحاب الهمم، ضمن إطار شامل يعزز التميز المؤسسي في هذا المجال، إلى جانب الوعي المجتمعي، بما يحفّز الابتكار الاجتماعي، ويدعم تحقيق رؤية أبوظبي لمجتمع متماسك يتمتع بجودة حياة عالية للجميع.