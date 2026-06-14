"الإمارات للدراجات" بطلا للمرحلة السابعة من طواف "أوفيرن رون ألب" الفرنسي

باريس في 14 يونيو / وام / حقق المكسيكي إيزاك ديل تورو، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، فوزاً مهما اليوم في المرحلة السابعة وقبل الأخيرة من طواف أوفيرن-رون-ألب الفرنسي، بعدما توج بالمركز الأول على قمة غراند كولومبييه الشهيرة، مسجلاً أول انتصار احترافي له في فرنسا.

وشهدت المرحلة واحدة من أصعب محطات السباق، واختتمت بالصعود إلى مرتفع غراند كولومبييه، حيث انطلقت مجموعة هجومية مبكراً قبل أن تنحصر المنافسة على الفوز بين أبرز المرشحين خلال الصعود الأخير.

وجاء الحسم عندما شن الإسباني خوان أيوسو هجوماً مبكراً على المنحدرات الأولى للمرتفع، ونجح في بناء أفضلية زمنية، إلا أن ديل تورو حافظ على إيقاعه بدعم من زملائه في فريق الإمارات، قبل أن يقلص الفارق تدريجياً ويطلق هجوماً قوياً في الكيلومترين الأخيرين، ليلحق بأيوسو ويتجاوزه قبل نحو 1.7 كيلومتر من خط النهاية، ثم يواصل تقدمه نحو الفوز بالمرحلة.

ووفق نتائج المرحلة السابعة تصدر إيزاك ديل تورو الترتيب بزمن 3:41:41 ساعة تلاه الإسباني خوان أيوسو بفارق 24 ثانية، ثم النرويجي توبياس يوهانيسن بفارق 38 ثانية.

وفي الترتيب العام للسباق بعد نهاية المرحلة السابعة، حافظ الألماني لوك توكويل على الصدارة بزمن إجمالي بلغ 25:59:09 ساعة، يليه الأمريكي ماتيو يورغنسون بفارق 42 ثانية، فيما تقدم إيزاك ديل تورو إلى المركز الثالث بفارق 49 ثانية عن المتصدر.