غداً .. افتتاح جناح الإمارات في معرض يوروساتوري 2026 بباريس

أبوظبي في 14 يونيو/وام/ يفتح الجناح الوطني لدولة الإمارات أبوابه غداً في معرض "يوروساتوري 2026"، الحدث الدولي للدفاع والأمن الأبرز في أوروبا والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري.

يستعرض المعرض أحدث الابتكارات والتطورات في مجالات الأمن السيبراني، وتقنيات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة العمليات عن بُعد، والحلول الأمنية المتقدمة، وإدارة الأزمات، والمرونة الصناعية.

يقام الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظمه مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، ليضع قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قلب أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة، والذي يستقطب أكثر من 2,100 عارض من أكثر من 65 دولة.

ويشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في معرض يوروساتوري 2026 بهدف توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الصناعي.

ويضم وفد المجلس المشارك نخبة من القيادات العليا على مدار أيام المعرض الخمسة، حيث تعمل مديرياته عبر مجالات متكاملة تشمل المشتريات وتخطيط القدرات، والتطوير الصناعي وسلاسل القيمة المحلية، والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات وترسيخ تنافسيتها على المدى الطويل.

وقال سعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي إن قطاع الدفاع والأمن العالمي يشهد تحولات متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم الجاهزية والقدرة والتنافسية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق، يحرص مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على توسيع نطاق تعاونه مع الشركاء الدوليين واستكشاف الفرص التي تسهم في دعم منظومة دفاعية وصناعية وطنية أكثر تقدماً واستدامة.

وفي سياق متصل، تستعرض مجموعة "إيدج" خلال مشاركتها في "يوروساتوري 2026"، مجموعة متكاملة من الحلول الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة المصممة لتوفير أفضلية عملياتية في ساحات العمليات الحديثة.

وتشمل أبرز هذه الحلول أنظمة كهروبصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرادار المتطورة، وطائرات من دون طيار، والذخائر التي تبقى بالجو حتى رصد الهدف، وصواريخ كروز عالية الكفاءة من حيث التكلفة، بما يعكس تركيز المجموعة على تطوير قدرات قابلة للتوسع وجاهزة للمهام العسكرية المختلفة.

كما تقدم مجموعة "إيدج" حلولاً متقدمة للأمن السيبراني، وأنظمة متعددة الطبقات لمواجهة الطائرات المسيّرة، وتقنيات الحرب الإلكترونية، والأسلحة الموجهة بدقة، والذخائر متوسطة وكبيرة العيار، إضافة إلى قدرات وطنية في مجال الفضاء وأنظمة مراقبة الأرض وتقنيات الدفاع الجوي، ما يبرز قدرة المجموعة على تطوير ودمج التقنيات المتقدمة عبر المجالات الجوية والبرية، والبحرية، والسيبرانية، والفضائية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" إن معرض "يوروساتوري 2026" فرصة لإبراز ما نطوره من حلول وتقنيات، ومنهجية عملنا القائمة على الشراكة والسرعة والالتزام طويل الأمد بدعم القدرات التشغيلية الأوروبية.

وأضاف أن تأسيس شركة "إيدج أوروبا" EDGE Europe نقطة تحول مهمة في مسيرتنا، إذ لم نعد نعمل عن بُعد، بل أصبحنا حاضرين ومستثمرين ومستعدين للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي والحكومات الأوروبية لتطوير القدرات التي تتطلبها المرحلة الحالية.

من جانبه، قال سعيد المنصوري، مستشار المعارض العسكرية والدفاعية بمجموعة أدنيك إن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض "يوروساتوري 2026" تؤكد التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، ودعم الابتكار، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.

وأضاف المنصوري أن مجموعة أدنيك بصفتها الجهة المنظمة للجناح الوطني لدولة الإمارات في "يوروساتوري 2026"، ستستفيد من هذه المنصة العالمية للترويج لفعالياتها الدفاعية والأمنية الرائدة ذات المكانة الدولية، بما في ذلك معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار"، وذلك انسجاماً مع التزامها بدعم الابتكار الدفاعي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

يضم الجناح كوكبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن، من بينها "إيدج جروب"، وشركة "ريسورس للصناعات"، وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI) والتي تستعرض أحدث قدراتها الدفاعية والتكنولوجية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا موثوقا في مجالات الابتكار الدفاعي والتعاون الأمني.

ويوفر الجناح منصة استراتيجية للشركات الوطنية لعرض حلولها المتقدمة وتقنياتها المستقبلية أمام المشترين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في توسيع حضورها في الأسواق الدولية وفتح فرص تصديرية ذات قيمة عالية.

ويشكل الجناح أيضاً مركزاً عالمياً للحوار الاستراتيجي والتواصل مع الوفود رفيعة المستوى ويتيح الفرصة من خلال جمع الحكومات ورواد الصناعة والشركاء الاستراتيجيين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وبناء شراكات مؤثرة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم التعاون الدولي وتعزيز الأمن العالمي.

وفي إطار مشاركتها بمعرض "يوروساتوري 2026"، تقدم شركة "ريسورس للصناعات" ضمن قطاع الطيران طائرتها المسيّرة الثقيلة H500، وطائرة V-15 ذات الإقلاع والهبوط العمودي، والطائرة المسيّرة متوسطة الارتفاع وطويلة المدى (MALE)، بما يبرز قدراتها المتقدمة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وتقدم الشركة عروضاً في قطاع الحرب الإلكترونية، لمجموعة من الحلول المصممة لمواجهة التهديدات المتسارعة التطور، بما في ذلك نظام Sky Sentry للحماية من الطائرات المسيّرة، ونظام التشويش واسع النطاق المثبت على مركبة استطلاع وهجوم خفيفة (LSRV)، إضافة إلى بندقية PULSE50 المضادة للطائرات المسيّرة.

وتستعرض شركة "ريسورس للصناعات" من خلال قطاع الأنظمة البرية ناقلة الجنود المدرعة MOREB MRAP، إلى جانب الكشف عن أحدث مركباتها من طراز LSRV SWAT المزودة بنظام STORM500 لإدارة الحشود.

وقال محمد عايش، مدير الاستحواذ والتطوير في شركة "ريسورس للصناعات" : "نفخر بالمشاركة في المعرض ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، واستعراض القدرات والإمكانات الكبيرة للدولة في مجالات التصنيع الصناعي والدفاعي أمام العالم".

وأضاف أن المشاركة تعكس الالتزام الواضح بدفع عجلة الابتكار، وترسيخ التميز الهندسي، وتلبية المتطلبات المتغيرة لقطاعي الدفاع والأمن على المستوى العالمي.

من جانبه أكد نيتين كاليا، العضو المنتدب لشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI)، المتخصصة في التصنيع المتقدم لحلول الكابلات والتوصيلات الخاصة بقطاعي الطيران والدفاع، أن المشاركة في معرض "يوروساتوري 2026" ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات فرصة مهمة للتواصل مع الجهات المعنية في القطاع، وتعزيز العلاقات القائمة، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.

وتستعرض الشركة أحدث منتجاتها من أنظمة الكابلات الجوية عالية الاعتمادية، ووحدات التوصيل عالية الكفاءة الكابلات والضفائر الكهربائية المخصصة للمنصات الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى حلول التوصيل الدقيقة للترددات اللاسلكية والتطبيقات عالية التردد، وأنظمة التوصيل متعددة الطبقات المصممة للمنصات ذات المهام الحيوية.