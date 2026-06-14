ختام ناجح لبطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو و"كوماندو جروب" تتصدر الأكاديميات

أبوظبي في 14 يونيو / وام / اختتمت اليوم منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، التي استضافتها صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، بمشاركة واسعة تجاوزت 1400 لاعب ولاعبة من أكثر من 80 دولة، في نسخة استثنائية أكدت نجاح البطولة في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الفعاليات على أجندة الجوجيتسو العالمية، ودورها المتنامي في اكتشاف المواهب وصقل القدرات وصناعة الأبطال وتعزيز انتشار اللعبة محلياً ودولياً.

وتوجت دولة الإمارات حضورها المميز في البطولة بالحفاظ على صدارة الترتيب العام للدول برصيد 351,140 نقطة، متقدمة بفارق كبير على البرازيل التي جاءت في المركز الثاني برصيد 112,300 نقطة، فيما حلت روسيا ثالثة برصيد 57,000 نقطة، في مؤشر واضح على قوة قاعدة اللعبة في الدولة ونجاح منظومة إعداد وتطوير اللاعبين.

وعلى مستوى الأكاديميات والأندية، واصلت أكاديمية "كوماندو جر" الإماراتية تألقها وتصدرها للترتيب العام برصيد 86,950 نقطة، فيما حلت أكاديمية "M.O.D " في المركز الثاني برصيد 47,250 نقطة، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثالث برصيد 39,000 نقطة، ليعكس ذلك حجم العمل المتواصل الذي تقوم به المؤسسات الرياضية والأكاديميات المتخصصة في إعداد الأجيال الجديدة من اللاعبين.

وشهد اليوم الختامي منافسات فئات الشباب واليافعين، إلى جانب نزالات المحترفين من أصحاب الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، واتسمت المواجهات بالقوة والندية في مختلف الأوزان، وسط حضور جماهيري لافت ومتابعة من مسؤولي الأندية والأكاديميات الرياضية، ما أضفى أجواء تنافسية مميزة على البطولة.

وحضر المنافسات الختامية فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إلى جانب عدد من مسؤولي الأكاديميات والأندية الرياضية المشاركة.

وأكد طارق البحري أن البطولة حققت جميع أهدافها الفنية والتنظيمية، مشيراً إلى أن النسخة الحالية عكست حجم التطور الذي تشهده رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي.

وقال إن اليوم الختامي كان استثنائياً بكل المقاييس، نظراً لتخصيصه لفئات الشباب والمحترفين الذين قدموا مستويات فنية عالية ومواجهات قوية عكست جودة التحضير والجاهزية، لافتاً إلى أن المشاركة الكبيرة لأصحاب الأحزمة السوداء، الذين يمثلون نخبة اللاعبين في العالم، منحت المنافسات مزيداً من القوة والتميز.

وأضاف أن استقطاب البطولة مشاركين من أكثر من 80 دولة يؤكد مكانتها كإحدى أبرز المنصات الدولية في رياضة الجوجيتسو، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي باعتبارها العاصمة العالمية للجوجيتسو والوجهة المفضلة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبها، أعربت شما الكلباني، المتوجة بالميدالية الذهبية في فئة السيدات للمحترفات حزام بني/أسود وزن 62 كجم، عن سعادتها بإحراز اللقب أمام الجمهور الإماراتي وفي ختام بطولة شهدت مستويات تنافسية عالية.

وأكدت أن الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة بهذا الحجم يمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، خاصة في ظل المشاركة القوية للاعبات من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن المنافسات اتسمت بالقوة والتحدي، الأمر الذي حفزها على تقديم أفضل ما لديها والاستفادة من كل لحظة على البساط.

وأضافت أن الجوجيتسو الإماراتية تواصل جني ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة واتحاد اللعبة، مؤكدة حرص اللاعبين واللاعبات على تمثيل الدولة بأفضل صورة ومواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل.

ومع إسدال الستار على البطولة، أكدت أبوظبي مجدداً قدرتها على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير الاحترافية، بما يعزز مكانتها مركزاً دولياً لرياضة الجوجيتسو ومحطة رئيسية في مسيرة تطوير اللعبة عالمياً.

ونجحت البطولة في تحقيق أهدافها المتمثلة في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة، ورفع مستوى التنافس الفني، وترسيخ ثقافة التميز الرياضي.

وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى مدينة إسطنبول التركية التي تستضيف افتتاح موسم بطولات “أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو” 2026-2027، في محطة جديدة تواصل من خلالها أبوظبي تعزيز حضورها العالمي وترسيخ ريادتها على الساحة الدولية لهذه الرياضة.