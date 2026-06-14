أكاديمية الشارقة للتعليم تحتفي بتخريج 641 طالباً وطالبة ضمن الدفعة الرابعة

الشارقة في 14 يونيو/ وام / احتفت أكاديمية الشارقة للتعليم بتخريج دفعتها الرابعة التي ضمّت 641 خريجاً وخريجة في حفل أُقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة بحضور الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم وأعضاء مجلس الأمناء والمدير وعدد من كبار المسؤولين والقيادات التربوية وأولياء أمور الخريجين.

وتوزّع الخريجون على عشرة برامج أكاديمية ومهنية تُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية ضمن مسارات تعليمية منفصلة وضمّت الدفعة 344 خريجاً من دبلوم الدراسات العليا في التعليم و13 من دبلوم الدراسات العليا في القيادة التربوية و86 من ماجستير التربية في القيادة التعليمية بالتعاون مع جامعة هلسنكي الفنلندية و15 من ماجستير التربية في القيادة التربوية بالشراكة مع معهد أونتاريو للدراسات التربوية بجامعة تورنتو الكندية فيما أتمّ 183 خريجاً برنامج الشهادة التخصصية في التربية للطفولة المبكرة لمساعدي المعلمين.

وأكدت الدكتورة الهاشمي أن الحفل يمثل مناسبة فخر تحتفي بفوج جديد من خريجي وخريجات الأكاديمية ممن اختاروا حمل رسالة التعليم وصناعة الإنسان مشيرة إلى أن مسيرة الأكاديمية انطلقت من التوجيه السامي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء أكاديمية متخصصة في الارتقاء بالمعلمين والقيادات التربوية انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران وأن المعلم هو حجر الأساس في نهضة الأمم وصناعة المستقبل.

وأضافت أن تخريج الدفعة الرابعة يجسّد استمرار الأكاديمية في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال برامج أكاديمية ومهنية متخصصة تسهم في إعداد معلمين وقادة تربويين قادرين على إحداث أثر إيجابي في الميدان التعليمي ودعت الخريجين والخريجات إلى حمل أمانة التعليم بفخر وإخلاص وأن يجعلوا من كل فصل دراسي مساحة للأمل ومن كل طالب مشروع نجاح ومن كل يوم فرصة لصناعة أثر يبقى.

و توجهت الهاشمي بالشكر والتقدير إلى أهالي الخريجين والخريجات وإلى كل معلم ومربٍّ وقائد تربوي ساهم في دعم هذه المسيرة ورفعت أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة مؤكدة أن هذا الحشد التربوي الواعد يجسد ثمار رؤية سموه ويجدد عهد الشارقة بالعلم والمعرفة.

ويأتي هذا التخريج تتويجاً لمسيرة نصف عقد من العطاء المتواصل إذ تضطلع أكاديمية الشارقة للتعليم بدور محوري في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية من معلمين وقادة تربويين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات التطبيقية اللازمة لقيادة التطوير المدرسي ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم بما يرسخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً رائداً في تطوير التعليم على المستويين الإقليمي والدولي.