"الإمارات للمزادات" تحصد جائزة "أكثر مديري التسويق تأثيراً في الشرق الأوسط 2026"

الشارقة في 14 يونيو/ وام / حصد سعادة عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات جائزة "أكثر مديري التسويق التنفيذيين تأثيراً في الشرق الأوسط" ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 في إنجاز يعكس نجاح الشركة في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة المزادات وتعزيز تجربة المتعاملين ودعم النمو المستدام.

وجاء اختيار المناعي تقديراً لدوره في قيادة مسيرة التحول الرقمي والابتكار في شركة الإمارات للمزادات من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والتسويقي ففي عام 2025 قاد وأشرف على إطلاق محرك متقدم لاستقطاب العملاء وتحسين الأداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة معدل استقطاب العملاء بنسبة 38% ورفع معدل التحويل بنسبة 30%.

كما أشرف على إطلاق منصة موحدة لتحليل بيانات العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في تعزيز فهم سلوك المتعاملين ورفع معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 14% واستكمالاً لهذه الجهود قاد تنفيذ منظومة متكاملة لتخصيص تجربة العملاء عبر مختلف القنوات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي ما أسهم في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية بنسبة 20% وترسيخ مكانة الإمارات للمزادات بوصفها إحدى الشركات الرائدة في توظيف التقنيات المتقدمة لدعم النمو المستدام والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأكد سعادة عمر مطر المناعي أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الرائدة التي رسختها الشركة في قطاع المزادات الرقمية باعتبارها من أبرز الشركات التي تبنت التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية مشيراً إلى أن هذه الجائزة تؤكد التزام الشركة المستمر وحرصها على مواصلة الابتكار واستخدام الحلول الذكية لتعزيز العلاقة مع العملاء وتقديم تجربة تسويقية متطورة ترتقي بمستوى الخدمة وتحقق قيمة مضافة للمستثمرين والعملاء على حد سواء.

وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة لفريق العمل المتميز في الإمارات للمزادات الذي ساهم في تطوير المنصات الرقمية وإطلاق الحلول الذكية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز في جميع مراحل تقديم الخدمات مؤكداً أن هذا التكريم يشكل حافزاً لمواصلة هذه المسيرة الناجحة وتعزيز مكانة الشركة كوجهة رائدة في مجال المزادات على مستوى المنطقة.

وتُعد قائمة "أكثر مديري التسويق التنفيذيين تأثيراً في الشرق الأوسط" من أبرز المبادرات التي تسلط الضوء على دور التسويق في تحويل الوعي إلى قيمة حقيقية حيث تعتمد على معايير دقيقة تشمل الابتكار واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات التسويقية وتقييم التأثير الفعلي للقيادات التسويقية على شركاتها ونموها.