الخماسي الحديث يواصل النمو.. 1500 لاعب ولاعبة شاركوا في منافسات الموسم الأخير

دبي في 14 يونيو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث عن ارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات المنضوين تحت مظلته إلى أكثر من 1500 لاعب ولاعبة خلال موسم 2025-2026، مقارنة بـ1000 لاعب ولاعبة في الموسم الماضي.

وأوضح الاتحاد، في تقريره الخاص بحصاد الموسم الرياضي الأخير، أن اللعبة تشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى قاعدة الممارسين والكوادر الفنية والتحكيمية، ما أسهم في زيادة أعداد المنتسبين للاتحاد وتعزيز انتشار اللعبة.

وقال ناصر المعمري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، إن الاتحاد نجح في توسيع قاعدة الحكام، حيث ارتفع عدد الحاصلين على المستوى الدولي الأول إلى 57 حكماً، بينهم 35 حكماً دولياً و22 حكماً وطنيا، بما يعكس الجهود المبذولة لتطوير اللعبة وترسيخ حضورها على الساحة الرياضية.

وأضاف أن الاتحاد، منذ تأسيسه عام 2021، عمل على بناء منتخب وطني قادر على المنافسة، ونجح في تحقيق العديد من المشاركات والإنجازات الخارجية، مشيراً إلى أن البداية كانت بحصد خمس ميداليات ملونة في بطولة آسيا التي أقيمت في تايلاند بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية.

وأكد المعمري أن رياضة الخماسي الحديث تتطلب إعداداً متكاملاً وعملًا طويل المدى، لكونها من الرياضات المركبة التي تعتمد على تحقيق أرقام محددة في مجموعة من المنافسات المتنوعة، لافتاً إلى أن الاتحاد يركز حالياً على تطوير المواهب الواعدة وتأهيلها للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية وتحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في مختلف البطولات.

وأشار إلى أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الوصول إلى الألعاب الأولمبية، إلى جانب الاستعداد لاستضافة بطولة آسيا للمرة الأولى خلال أكتوبر المقبل، بما يسهم في تعزيز مسيرة اللعبة وتحقيق نتائج إيجابية تواكب طموحاتها.

وأكد استمرار العمل على توسيع انتشار الخماسي الحديث عبر التعاون مع الأندية والأكاديميات الرياضية والمدارس، موضحاً أن اللعبة تحظى باهتمام متزايد من مختلف الفئات العمرية، مع وجود تعاون فاعل مع المؤسسات الرياضية والتعليمية لاستقطاب المزيد من المواهب وصقل قدراتها.