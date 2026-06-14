اتحاد الإمارات للفروسية يستعرض إستراتيجية 2026- 2031

دبي في 14 يونيو/ وام / استعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، في اجتماعه الثالث مساء أمس بدبي، إستراتيجية 2026-2031، والنظام الأساسي، وخطط المرحلة المقبلة.

وبحث الاجتماع أيضا جهود الاتحاد المستمرة لتطوير خدماته، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتبني الحلول الذكية لتعزيز جودة الخدمات، والعمل المستمر على تطوير وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

وتوجه سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير لرياضة الفروسية، وقال إن الإنجازات المستدامة، والمحققة خلال الفترة الماضية تتوج الجهود المستمرة للارتقاء بهذه الرياضة إلى أفضل المستويات عالميا.

وأوضح أن ما تحقق لم يأت من فراغ، وإنما ترسيخا لهذه الجهود، بالإضافة إلى التعاون الكبير من قرى الفروسية والأندية والإسطبلات، منوها إلى زيادة أعداد الملاك والفرسان، والاهتمام بالأنشطة والفعاليات، وصحة الخيل، وتطبيق قوانين الاتحاد الدولي.

وأكد أن إستراتيجية الاتحاد للسنوات المقبلة ترتكز على رؤيته المستقبلية لرياضة الفروسية وتطورها، لاسيما أن دولة الإمارات بمكانتها المرموقة تقود العالم في هذه الرياضة من خلال الإنجازات البارزة على مدار عقود، والمحافظة عليها.

وأعلن رئيس الاتحاد عن وضع آلية محددة ودقيقة لمتابعة المؤشرات الخاصة بهذه الإستراتيجية، وتبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي يقدمها الاتحاد، وفق آليات ذكية حسب الخطة المقررة، لمواكبة التوجهات الوطنية للدولة.

وشدد على أهمية العمل للمحافظة على المكتسبات النوعية التي حققتها رياضة الفروسية، لترسيخ مكانة الإمارات العالمية، ودورها الريادي في مجالات الفروسية، وتطويرها، والارتقاء بقدرات فرسانها، وتمكينهم من المهارات التنافسية، لرفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج.

وأوضح الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام، حرص الاتحاد على الاستمرار في تطوير البنية التحتية لمنظومة العمل وفق إستراتيجية متكاملة، ورقمنة الخدمات، واستخدام الذكاء الاصطناعي بأفضل المستويات، بما يتماشى مع إستراتيجيات وزارة الرياضة، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى النتائج المميزة في الموسم المنتهي، وتوثيق هذه الإنجازات لما تمثله من إرث كبير في مسيرة الفروسية الإماراتية.

وقالت سعادة ناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن التطور النوعي، والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، من الأولويات المهمة في رؤية الاتحاد، واستراتيجيته، التي يعمل على تنفيذها، لتعزيز مكانة دولة الإمارات في رياضة الفروسية.

وأوضحت أن الاتحاد حريص على تمكين المرأة الإماراتية، وتطوير قدراتها، وتوفير البيئة المحفزة والمشجعة لها، وسبل تميزها وتطورها، والارتقاء بمهاراتها في رياضة الفروسية، والمشاركة في مختلف البطولات، لاسيما أنها أظهرت إمكانات كبيرة في المنافسات المختلفة، وحققت مراكز متقدمة.

حضر الاجتماع، مطر اليبهوني نائب الرئيس، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة قفز الحواجز، والدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة القدرة، وعلي الكعبي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترويض، وأعضاء مجلس الإدارة ناعمة المنصوري، ومحمد الحبسي، وراشد آل علي، بالإضافة إلى أحمد السويدي المدير التنفيذي، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة، ومعاذ العقربي السكرتير التنفيذي.