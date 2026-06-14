اليابان وبريطانيا توقعان اتفاقيات تعاون تتجاوز 24 مليار دولار لتعزيز الدفاع والطاقة

لندن في 14 يونيو/ وام / وقعت اليابان وبريطانيا عدة اتفاقيات بقيمة أكثر من 24 مليار دولار لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا بمختلف قطاعاتها إضافة إلى الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال زيارة ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية اليوم الى بريطانيا.

وستقوم شركة "ميتسوي فودوسان" العقارية اليابانية باستثمار 07ر5 مليار دولار في حين تستثمر شركة "ميتسوبيشي" 67ر2 مليار دولار وذلك لإنجاز مشاريع خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأشارت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إلى استحداث مجلس صناعي مشترك للقدرات الدفاعية هدفه تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وتسريع تطوير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج لكل منهما مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي ومساعدة شركات الدفاع البريطانية على الوصول إلى استثمارات يابانية كبيرة.

وفي مجال الطاقة النظيفة ستعمل اتفاقية طاقة الرياح البحرية على تسهيل استثمارات يابانية تصل قيمتها إلى 02ر12 مليار دولار في مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة لتطوير مشاريع عائمة في بريطانيا بقدرة 9ر5 جيغاوات ما يكفي لتزويد ثمانية ملايين منزل بالكهرباء النظيفة.

واتفق البلدان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتكنولوجيا فائقة التطور مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي إلى جانب التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار والشراكة الخاصة وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية وخاصة في مجال الطاقة والمعادن النادرة.

-خلا-.