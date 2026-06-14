ألمانيا تستهل مشوارها في كأس العالم 2026 بفوز كبير على كوراساو

هيوستن في 14 يونيو/ وام / استهل منتخب ألمانيا مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز كبيرعلى منتخب كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “إن آر جي” في مدينة هيوستن الأمريكية، بإنطلاقة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من البطولة، المقامة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبهذه النتيجة وضع منتخب ألمانيا أول ثلاث نقاط في رصيده، متصدراً المجموعة التي تضم كلاً من الإكوادور وساحل العاج، واللذين يلتقيان غداً الساعة 3 صباحاً بتوقيت الإمارات.

سجل أهداف المنتخب الألماني كل من فيليكس نميشا (6)، ونيكو شلوتربيك (38)، وكاي هافرتز (45+5) من علامة الجزاء، و( 88)، وجمال موسيالا (47)، وناثانيل براون (68)، ودينيز أونداف (78)، فيما سجل لمنتخب كوراساو لاعبه ليفانو كومينينسيا (21).

ويعد هذا الفوز هو الأكبر حتى الآن في النسخة الحالية من البطولة.