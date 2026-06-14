الأمم المتحدة تدين الضربات الإسرائيلية على بيروت اليوم

نيويورك في 14 يونيو/ وام / أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، لافتا إلى أنها جاءت رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وفي وقت يتوقع فيه أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق نحو تسوية سلمية للصراع.

وقال غوتيريش، في بيان صدر في نيويورك، إن هذا النزاع يخلف آثارا مدمرة على الاقتصاد العالمي، محذرا من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الحساسة، معربا عن أمله القوي في أن تكلل الجهود الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح، بما يسهم في التوصل إلى حل سلمي للأزمة ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

-نيو-سر-.