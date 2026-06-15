"الإمارات لرعاية وبر الوالدين" تنفذ 30 مبادرة خلال عام الأسرة

دبي في 15 يونيو/ وام/ تواصل جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع دبي، خلال عام 2026 عام الأسرة، تعزيز جهودها ودورها الإنساني والمجتمعي عبر مبادرات إضافية تدعم الأسرة الإماراتية وترسخ قيم البر والعطاء في المجتمع.

ونفذت الجمعية منذ مطلع العام الجاري أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية، بمشاركة 35 جهة داعمة ومتعاونة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية.

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرات أكثر من 3000 شخص من كبار المواطنين والأسر والأطفال، إلى جانب مشاركة 2000 شخص في مختلف الفعاليات والبرامج المندرجة تحت مظلة تلك المبادرات.

وأكدت سعادة نسرين علي درويش، عضو مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الإدارية لفرع دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ ، أن المبادرات المنفذة جاءت منسجمة مع أهداف عام الأسرة 2026، الذي يركز على تعزيز الترابط الأسري وتمكين كبار المواطنين ودعم جودة حياة الأسرة الإماراتية.

وأشارت إلى حرص الجمعية على إطلاق مبادرات متنوعة ذات أثر مباشر ومستدام، ومن أبرزها مبادرة غرس الآباء، ورحلات كبار المواطنين، وزيارة مستشفى الجليلة – قسم سرطان الأطفال، إضافة إلى فعاليات موجهة لكبار الأمهات، وورش توعوية تعزز احترام كبار السن.

ولفتت إلى مشاركة الجمعية في فعاليات وطنية ومجتمعية متعددة، منها مسيرة فخورين بالإمارات، وفعالية تكريم الأعضاء، ومشاركة كبار الأمهات في معرض صنع في الإمارات، إلى جانب فعاليات الورقاء الرابعة ومجلس الراشدية ونادي زخر الخوانيج.

وقالت إن الجمعية نفذت خلال شهر رمضان المبارك، مبادرات إنسانية واسعة شملت توزيع 600 مير رمضاني على الأسر المتعففة، وشاركت في مبادرة روح الفريج لتوزيع وجبات إفطار صائم يومياً، إضافة إلى مبادرة سلة أسرتي، ونظمت مبادرات موسمية بمناسبة عيد الأضحى، من بينها فوالة العيد لكبار الآباء والأمهات، وفعالية فرحة عيد للأطفال، إلى جانب المشاركة في توديع واستقبال الحجاج.