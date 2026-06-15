مجلس إدارة مجموعة "تريندز" يُطلق إستراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 15 يونيو/ وام/ أطلق مجلس إدارة مجموعة "تريندز"، خلال اجتماعه الثاني، إستراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل شركات المجموعة الخمس، بهدف تعزيز مكانتها مرجعاً بحثياً واستشارياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب توجهات دولة الإمارات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس الإدارة، أن الإستراتيجية تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ الريادة البحثية العالمية للمجموعة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في منظومة التحول المعرفي والتنافسية المؤسسية.

وترتكز الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تشمل الاستشراف والدراسات المستقبلية، وقياس الرأي والظواهر الاجتماعية، وتطوير الكفاءات والتدريب، وتعزيز الشراكات الدولية، وحوكمة البيانات وضمان جودة المخرجات البحثية والمعرفية.