"ميناء وجمارك عجمان" تطلق برنامجا للذكاء الاصطناعي يضم 20 مبادرة

عجمان في 15 يونيو/ وام/ أطلق سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، خلال ملتقى الشركاء 2026، برنامج "ميناء وجمارك عجمان للذكاء الاصطناعي"، والذي يضم 20 مبادرة ومشروعاً نوعياً سيتم تنفيذها خلال الفترة 2026-2027، بهدف تعزيز قدرة الدائرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار.

وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، إن إطلاق البرنامج يأتي انطلاقاً من توجيهات كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي، ودعماً لمستهدفات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، وتجسيداً لتوجهات حكومة عجمان الرامية إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع.

وأضاف أن البرنامج يعد خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة واستباقية، ويعكس التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، فيما يمتد ليشمل المجتمع بشكل عام من خلال الإسهام في تحسين جودة الحياة وتبسيط رحلة المتعامل وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز رضا المتعاملين ويرسخ مكانة إمارة عجمان كوجهة رائدة في الابتكار والخدمات الذكية.

وأوضح أن إطلاق هذه النوعية من البرامج لا يعني الاستثمار في التقنية وحدها، بل الاستثمار في الإنسان وكفاءته وقدرته، وفي المجتمع وجودة الحياة، بما يضمن تعزيز منظومة النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر ازدرهاراً للأجيال القادمة.

وجاء إطلاق البرنامج خلال حفل ملتقى الشركاء تحت شعار "شراكات ذكية تصنع المستقبل"، بمشاركة واسعة من الشركاء الإستراتيجيين وممثلي الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص.

وشهد الملتقى إطلاق "مختبر الشراكات الذكية للذكاء الاصطناعي"، والذي يهدف إلى توفير منصة مشتركة تجمع الدائرة وشركاءها الإستراتيجيين لاستكشاف الفرص المستقبلية وتبادل الأفكار وتطوير المبادرات والحلول المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير الخدمات والإجراءات ويعزز التكامل المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وخلال الملتقى تم استعراض، أبرز النتائج التي حققتها الدائرة خلال الفترة الماضية، كما سلطت الضوء على توجهاتها المستقبلية، وكرمت الشركاء تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة ودورهم في دعم الإنجازات المتحققة.