الاتحاد الأوروبي يعتمد انضمام كندا لآلية SAFE الدفاعية

بروكسل في 15 يونيو/ وام/ أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتماد قرار رسمي يقضي بإبرام الاتفاق مع كندا بشأن مشاركة الشركات الكندية والمنتجات ذات المنشأ الكندي في عمليات الشراء ضمن إطار آلية “العمل الأمني لأوروبا -SAFE ”، لتصبح بذلك كندا أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى هذه الأداة.

ويعكس الاتفاق، الذي تم توقيعه في 14 فبراير 2026، الطموح المشترك بين الاتحاد الأوروبي وكندا لتعميق التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتعزيز الشراكة الدفاعية التي تم إقرارها خلال قمة الاتحاد الأوروبي–كندا في 23 يونيو 2025.

وقال فاسيليس بالماس، وزير الدفاع القبرصي، إن انضمام كندا إلى آلية SAFE، يؤكد مستوى الثقة العميقة بين الجانبين، ويشكل سابقة مهمة للتعاون مع شركاء استراتيجيين رئيسيين من أجل حماية مستقبلنا المشترك.

وتعد آلية "SAFE" أداة مالية أوروبية تهدف إلى دعم الدول الأعضاء الراغبة في الاستثمار في الإنتاج الصناعي الدفاعي من خلال المشتريات المشتركة، مع التركيز على القدرات ذات الأولوية.

كما تسهم في تمويل استثمارات عاجلة وواسعة النطاق لتعزيز القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية، وضمان توفر المعدات العسكرية في الوقت المناسب، ومعالجة فجوات القدرات القائمة.

وبموجب هذه الآلية، يمكن لأوكرانيا ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة/المنطقة الاقتصادية الأوروبية المشاركة في عمليات الشراء المشتركة، إلى جانب الدول المرشحة للانضمام والدول الشريكة التي وقعت اتفاقيات أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز الطلب المشترك ويوسع نطاق التعاون الدفاعي.