منطقة اليورو تسجل عجزاً تجارياً بقيمة مليار يورو في أبريل حسب يورويستات

بروكسل في 15 يونيو/ وام / أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يورويستات" تسجيل منطقة اليورو عجزاً في تجارة السلع مع بقية العالم بقيمة 1.0 مليار يورو خلال أبريل 2026، مقارنة بفائض بلغ 8.7 مليارات يورو في الفترة نفسها من عام 2025.

وبحسب البيانات، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى 255.4 مليار يورو في أبريل 2026، بزيادة قدرها 5.0% على أساس سنوي، فيما زادت الواردات إلى 256.4 مليار يورو، مسجلة نمواً بنسبة 9.3%، ما أدى إلى تحول الميزان التجاري إلى العجز.

كما تراجع أداء الميزان التجاري مقارنة بشهر مارس 2026 الذي سجل فائضاً قدره 4.9 مليارات يورو، في حين بلغ التدهور السنوي نحو 9.7 مليارات يورو، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع عجز الطاقة وتراجع فائض مجموعة الآلات والمركبات.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، انخفضت صادرات منطقة اليورو إلى 970.1 مليار يورو بتراجع نسبته 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما ارتفعت الواردات إلى 957.2 مليار يورو بزيادة 1.5%. في المقابل، ارتفعت التجارة البينية داخل منطقة اليورو إلى 924.9 مليار يورو بنمو 3.1%.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، سجل التكتل عجزاً تجارياً في السلع بقيمة 7.1 مليارات يورو في أبريل 2026، مقابل فائض بلغ 7.3 مليارات يورو في أبريل 2025.

وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى 225.7 مليار يورو بزيادة 3.2%، فيما قفزت الواردات إلى 232.8 مليار يورو بنمو 10.1%، ما يعكس تدهوراً سنوياً في الميزان التجاري قدره 14.4 مليار يورو، نتيجة زيادة عجز الطاقة وتراجع فائض قطاع الآلات والمركبات.

كما أظهرت البيانات انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى 857.7 مليار يورو بتراجع 5.8%، مقابل ارتفاع الواردات إلى 859.9 مليار يورو بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت التجارة البينية داخل الاتحاد إلى 1,445.4 مليار يورو بزيادة 4.2%.

-سر-.