اتفاقية تعاون حصرية بين هيئة الإمارات للتصنيف و"الاتحاد الدولي" لدعم اعتماد أقسام الطوارئ عالميًا

هامبورغ في 15 يونيو/ وام / وقعت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، من خلال ذراعها المتخصص في تقييم المطابقة والاعتماد تصنيف - رينا لضمان الأعمال، اتفاقية تعاون حصرية مع الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، لمدة 10 سنوات لدعم الإطلاق الدولي لبرنامج اعتماد أقسام الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لطب الطوارئ.

تم توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الدولي لطب الطوارئ 2026 في هامبورغ، في محطة مهمة لدعم جودة أقسام الطوارئ، وسلامة المرضى، والحوكمة، والأداء التشغيلي في الأنظمة الصحية على المستوى الدولي.

وبموجب الاتفاقية، ستكون "تصنيف" الشريك العالمي الحصري للاتحاد الدولي لطب الطوارئ في تنفيذ برنامج الاعتماد.

وستدعم تصنيف تطبيق نموذج الاعتماد من خلال أنشطة التدقيق المنظم، والتقييم المستقل، وعمليات الاعتماد، والدعم الفني، بما يتماشى مع معايير أقسام الطوارئ وإطار الاعتماد المعتمد من الاتحاد الدولي لطب الطوارئ.

ويهدف البرنامج إلى دعم المستشفيات والمؤسسات الصحية والأنظمة الصحية في تقييم وتطوير أداء أقسام الطوارئ من خلال نموذج اعتماد منظم يستند إلى معايير واضحة، وأدلة تدقيق، ومتطلبات حوكمة، ومبادئ التحسين المستمر.

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة الدولية للاتحاد الدولي لطب الطوارئ في المجال السريري وطب الطوارئ، وقدرات "تصنيف" في تقييم المطابقة، والاعتماد، وأنظمة التدقيق، وتطبيق الأطر التنظيمية.

وفي هذا الصدد، قالد خلفان السعدي، المدير العام لتصنيف - رينا لضمان الأعمال : تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة لـ"تصنيف" والاتحاد الدولي لطب الطوارئ وهي تعكس التزاماً مشتركاً ببناء أنظمة اعتماد موثوقة تدعم أقسام الطوارئ، والمؤسسات الصحية، والجهات التنظيمية، والمجتمعات في مختلف الدول.

وأضاف : بالنسبة لـ"تصنيفط، فإن الاتفاقية خطوة نفخر بها في نقل قدرات دولة الإمارات في تقييم المطابقة والاعتماد إلى الساحة الدولية، ونحن فخورون بالعمل مع الاتحاد الدولي لطب الطوارئ لتنفيذ هذا البرنامج بمصداقية واستقلالية وقيمة مستدامة.

وأكد أن أقسام الطوارئ تقف في الخط الأمامي لكل نظام صحي، وتعزيز الجودة والسلامة والحوكمة والجاهزية التشغيلية فيها ينعكس مباشرة على المرضى والمجتمعات.