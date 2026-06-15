مجلس "الإمارات الصحية" الجديد يؤكد مواصلة مسيرة التميز والابتكار في القطاع الصحي

دبي في 15 يونيو/ وام / أكد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال اجتماعه الأول، بتشكيله الجديد برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، مواصلة مسيرة التميز والابتكار في القطاع الصحي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية الحكومية وترسيخ جاهزيتها واستدامتها بما يواكب رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد ، وهم كلاً من سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والشيخ مكتوم بطي سهيل بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتورة عائشة محمد عبدالله ياسين، عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبدالوهاب الحلبي، عضو مجلس الإدارة في برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونيتين خانا كومار خانا.

ورحب معالي أحمد بن علي الصايغ في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على الإنجازات النوعية التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهود والطاقات الوطنية لتحقيق مستهدفات القطاع الصحي ورفع تنافسيته عالمياً.

واطلع المجلس على عرضٍ شامل حول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تضمن اختصاصاتها ودورها الإستراتيجي ومنظومة خدماتها الصحية، إضافة إلى أبرز الإنجازات التي حققتها والمبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها في مختلف المجالات الصحية، والتي أسهمت في تعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة.

وناقش المجلس الخطط والأولويات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمرتكزات الرئيسة التي تستند إليها المؤسسة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ في تصريح له بهذه المناسبة : تمثل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات نوعية عززت من جودة الخدمات الصحية وكفاءة الأداء المؤسسي وجاهزية القطاع الصحي ونتطلع، من خلال مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، إلى مواصلة البناء على هذه المكتسبات وترسيخ نموذج صحي مستدام يرتكز على التميز والكفاءة وجودة الرعاية الصحية، بما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ، ويعزز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في المؤشرات الصحية وجودة الحياة.

وأضاف معاليه أن المؤسسة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الخدمات الصحية وضمان استدامتها، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والجودة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب المتغيرات المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المؤسسة وكوادرها الصحية، مؤكدين التزامهم بدعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز الإنجازات التي تسهم في الارتقاء بصحة المجتمع وتحسين جودة الحياة وترسيخ ريادة دولة الإمارات في القطاع الصحي.