"ايدج" و"سافران" الفرنسية تتعاونان في قطاعي الطيران والدفاع

باريس في 15 يونيو/ وام / أعلنت اليوم "ايدج"، المجموعة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع "سافران"، الشركة الفرنسية الرائدة في مجالي الطيران والدفاع، وذلك خلال معرض يوروساتوري 2026 “Eurosatory 2026".

وترسي الاتفاقية إطاراً منظماً لتوسيع التعاون بين الجانبين وتعميقه وفتح مجالات أوسع للعمل المشترك عبر محافظ الأعمال لدى المجموعتين.

وتتعاون مجموعة ايدج وسافران حالياً في عدة برامج ضمن مجالات الإلكترونيات الدفاعية والأسلحة الذكية وغيرها من القطاعات الحيوية، مستندتين إلى حضور سافران في دولة الإمارات لأكثر من 3 عقود.

وتسهم اتفاقية التعاون الإستراتيجي في تعزيز هذه الشراكة، من خلال توسيع نطاقها ليشمل مجموعة أكبر من المعدات والقدرات والخبرات التي يمكن للمجموعتين تطويرها والعمل عليها بصورة مشتركة.

كما تأتي الاتفاقية استجابة للتحولات العميقة التي يشهدها ميدان الحرب الحديثة، بما في ذلك الدور المتنامي للأنظمة المسيرة والحرب الإلكترونية والحاجة المتزايدة إلى قدرات دفاعية أكثر مرونة واستقلالية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: نجحت سافران وايدج في بناء شراكة حقيقية تقوم على القيم المشتركة والقدرات المتكاملة وثقة راسخة بأن أفضل الحلول الدفاعية تُطوّر من خلال التعاون ويعكس توقيع هذه الاتفاقية في باريس، خلال الأسبوع الذي تبدأ فيه ايدج أوروبا "EDGE Europe" أعمالها، مدى ما وصلت إليه هذه العلاقة والطموح الكبير الذي نحمله لمواصلة تطويرها.

من جانبه، قال أوليفييه أندرياس، الرئيس التنفيذي لشركة سافران: يشكل الحضور الراسخ لشركة سافران في دولة الإمارات أساساً متيناً لشراكتنا مع ايدج ومن خلال اتفاقية التعاون الإستراتيجي هذه، نؤكد التزامنا ببناء رؤية مشتركة تركز على تطوير التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة وبالجمع بين قدراتنا وخبراتنا المتكاملة، تسعى سافران وايدج إلى تسريع تطوير قدرات عالية القيمة قادرة على تلبية التحديات الحالية والمستقبلية في قطاعي الطيران والدفاع.