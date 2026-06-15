جناح الإمارات يستقطب اهتماماً واسعاً في اليوم الأول من معرض "يوروساتوري 2026" بباريس

باريس في 15 يونيو / وام/ شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات، في اليوم الافتتاحي لمعرض "يوروساتوري 2026"، في باريس إقبالاً لافتاً من الوفود الدولية وقادة القطاع وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن.

ومنذ انطلاقه عام 1967، رسخ معرض يوروساتوري ، المعرض الدولي الرائد عالمياً في قطاعي الدفاع والأمن،مكانته بوصفه الحدث الأبرز عالمياً لقطاعي الدفاع والأمن، حيث يجمع أبرز الجهات الفاعلة ضمن منظومة الدفاع والأمن الدولية. ويستقطب المعرض آلاف الشركات العالمية وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 19 يونيو الجاري في مركز معارض فيلبينت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والأمن، وترسيخ الشراكات الصناعية الاستراتيجية على المستوى العالمي.

واستقبل الوفد الإماراتي، في اليوم الافتتاحي للمعرض، عدداً من كبار الشخصيات والزوار البارزين، من بينهم سعادة عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمملكة المغربية. كما شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات في يومه الأول زيارة عدد من كبار القادة العسكريين والوفود الدولية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من دول عدة، ما يؤكد أهمية المعرض كمنصة عالمية للحوار وتعزيز التعاون الدولي في القطاع الدفاعي.

وأبدى العديد من المسؤولين اهتماماً كبيراً بالاطلاع على أحدث الأنظمة والحلول التي تعرضها الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن، ومنها مجموعة "إيدج"، وشركة "ريسورس للصناعات"، وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI). وحظيت مجموعة "إيدج" باهتمام واسع من الوفود والمسؤولين الدوليين بفضل منظومتها المتكاملة من الحلول الدفاعية والأمنية التي تغطي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني، حيث أبدى العديد من الزوار رغبة واضحة في استكشاف أحدث أنظمتها وقدراتها المتقدمة.

وخلال اليوم الأول، استقبل الجناح 3120 زائراً، كما شهد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المثمرة، حيث تم عقد 118 اجتماعاً ولقاءً مع جهات وشركاء دوليين، لبحث فرص التعاون المستقبلية وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الوطنية الإماراتية والجهات الدولية العاملة في قطاع الدفاع والأمن.

كما عقدت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة "أدنيك"، عدداً من الاجتماعات للترويج للدورة المقبلة من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" المقرر عقدهما في عام 2027، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، إضافة إلى معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس" المقرر تنظيمهما في عام 2028، وذلك بهدف استقطاب أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المشاركين الدوليين.

ومن المتوقع أن تسجل النسخة المقبلة من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" أكبر دورة في تاريخ الحدثين، وأن تكون من بين أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن، حيث أعرب عدد كبير من زوار وعارضي معرض يوروساتوري عن اهتمامهم بالمشاركة في الحدثين.