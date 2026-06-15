فتح باب التسجيل لبطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية

دبي في 15 يونيو/ وام/ أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، المقررة 26 يوليو المقبل، على مسرح "ذا أجندا" بمدينة دبي للإعلام.

ودعا في بيان له جميع الراغبين بالمشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة لمدة شهر واحد عبر الرابط المنشور على حسابه، استعداداً لخوض منافسات البطولة.

وقال أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، إن البطولة من أهم المحطات على أجندة الموسم، لما توفره من فرصة حقيقية لإبراز المستويات الفنية، واكتشاف المواهب.

وأوضح أن الهدف من فتح باب التسجيل مبكراً، منح المشاركين الوقت الكافي للاستعداد المثالي، منوها إلى توفير جميع عوامل النجاح التنظيمية والفنية، حتى تحقق البطولة أهدافها كمنصة لتعزيز روح التنافس، واختيار العناصرالمميزة للمنتخبات الوطنية.