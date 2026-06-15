محمد بن راشد: تحية لمصر وشعبها وقيادتها.. جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل

دبي في 15 يونيو/ وام/ ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المشاركة المصرية غير المسبوقة في تصفيات الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي بـ20 مليون طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ومعاهد الأزهر الشريف.

وقال سموه: "احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم.. 20 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر.. ‏تحية لهم.. وتحية لمصر وشعبها وقيادتها.. جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. ‏وننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "‏فخور بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء .. رسالة إقرأ".