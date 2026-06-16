مؤشر "نيكي" الياباني يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة

طوكيو في 16 يونيو /وام/ تراجع المؤشر نيكي الياباني من مستوى قياسي مرتفع خلال التعاملات المبكرة اليوم ، مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي الياباني بشأن السياسة ​النقدية في وقت لاحق من اليوم.

ونزل المؤشر نيكي ​0.2 ⁠بالمئة إلى 69182.87 نقطة، متراجعا من ⁠أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 69682.23 ⁠نقطة الذي سجله أمس .

وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا ⁠0.3 ​بالمئة إلى 3986.95 نقطة، بعد ⁠أن بلغ أيضا ذروة تاريخية في الجلسة السابقة عند 4032.39 نقطة.

وانخفض 155 سهما على المؤشر نيكي ​من بين ‌225 سهما، بينما ارتفع 70.

-خلا-