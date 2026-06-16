مؤشر "نيكي" الياباني يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة

طوكيو في 16 يونيو /وام/ تراجع المؤشر نيكي الياباني من مستوى قياسي مرتفع خلال التعاملات المبكرة اليوم ، مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي الياباني بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.
ونزل المؤشر نيكي 0.2 بالمئة إلى 69182.87 نقطة، متراجعا من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 69682.23 نقطة الذي سجله أمس .
وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 3986.95 نقطة، بعد أن بلغ أيضا ذروة تاريخية في الجلسة السابقة عند 4032.39 نقطة.
وانخفض 155 سهما على المؤشر نيكي من بين 225 سهما، بينما ارتفع 70.
-خلا-