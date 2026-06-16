3.4 تريليون دولار قيمة معاملات سوق النقد الأجنبي الصيني في مايو

بكين في 16 يونيو /وام/ حافظ سوق النقد الأجنبي في الصينعلى استقراره بشكل عام خلال شهر مايو الماضي ،بمعاملات بلغت قيمتها 3.4 تريليون دولار أمريكي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن لي بين نائب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي و المتحدث باسمها، قوله إن المعاملات المتعلقة بالخارج ظلت نشطة خلال الشهر المنصرم مع وصول إجمالي الإيصالات والمدفوعات عبر الحدود من قبل الشركات والأفراد والقطاعات غير المصرفية الأخرى إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 22 بالمائة على أساس سنوي.

وتابع لي أن سوق النقد الأجنبي في البلاد سجلت معاملات بلغت قيمتها 3.4 تريليون دولار أمريكي خلال الشهر المنصرم، دون تغير كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وظلت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة إلى حد كبير خلال مايو الماضي، حيث سجلت الشركات والأفراد والقطاعات غير المصرفية الأخرى صافي تدفقات بقيمة 62.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة واحد بالمائة تقريبا عن الشهر الأسبق. وقال لي إن البنوك سجلت فائضا في تسويات النقد الأجنبي بقيمة 35.8 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 11 بالمائة على أساس شهري.

-خلا-