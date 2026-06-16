الناتج الصناعي في الصين يرتفع 5.4% خلال أول خمسة أشهر

بكين في 16 يونيو/وام/ ارتفع الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة في الصين بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم .

من جهة أخرى أظهرت البيانات أن أسعار المنازل في المدن الأربع من الدرجة الأولى في الصين، وهي بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، ارتفعت في مايو الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.

و بحسب البيانات الرسمية ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع والخدمات في الصين، وهو مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

-خلا-