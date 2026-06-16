"مركز جمعة الماجد" يستعرض إسهامات الحضارة الإسلامية الطبية في مؤتمر بتركمانستان

دبي في 16 يونيو/ وام/ شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، في المؤتمر الدولي "العلوم والتكنولوجيا والابتكار في عصر نهضة الدولة القوية" الذي نظمته أكاديمية العلوم في عشق آباد بتركمانستان على مدى يومين بمشاركة 289 باحثاً وخبيراً من مختلف دول العالم ما يعكس مكانة المركز ودوره في تعزيز التعاون العلمي والثقافي الدولي.

وألقى الدكتور محمد كامل جاد مدير عام المركز كلمة خلال الجلسة الرئيسة، بصفته ضيف شرف، وقدم ورقة بحثية بعنوان "التطور التقني الجراحي وأثره في تقدم الطب في الحضارة الإسلامية" استعرض فيها إسهامات الحضارة الإسلامية في تطوير العلوم الطبية.

من جانبه أشاد علابيردي أشيروف، رئيس أكاديمية العلوم في تركمانستان، بمشاركة المركز مؤكداً دوره في خدمة مصادر العلم والثقافة ودعم البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى الشراكة العلمية الممتدة لأكثر من خمسة عشر عاماً بين المركز ومعهد المخطوطات في عشق آباد، والتي أسهمت في تنفيذ مشاريع مشتركة لخدمة التراث العلمي.