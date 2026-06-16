مبادلة تستثمر في مشروع "جرين لينك" بالشراكة مع "إكويتيكس"

أبوظبي في 16 يونيو/ وام/ أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من حصة شركة "إكويتيكس" في مشروع "جرين لينك"، المشروع المشترك بين "إكويتيكس" و"بالتيك كابل"، ويتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتبلغ قدرته 504 ميغاواط. ويعكس هذا الاستثمار تركيز مبادلة المستمر على توسيع محفظة أصولها الإستراتيجية في قطاع البنية التحتية، بما يدعم أنظمة طاقة أكثر ترابطاً وكفاءةً ومرونة.

ويُعدُّ "جرين لينك" مشروع ربط كهربائي بحري عالي الجهد، يمتدُّ لمسافة تقارب 190 كيلومتراً بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، ويخضع المشروع للتنظيم من "هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (أوفجيم)" و"لجنة تنظيم المرافق الأيرلندية".

ويعتمد على تقنية التيار المستمر عالي الجهد، والتي تتميز بكفاءتها العالية في نقل الطاقة لمسافات طويلة، وتبلغ القدرة الاسمية للمشروع ما يعادل تزويد 380 ألف منزل بالكهرباء تقريباً.

ويضطلع المشروع بدور محوري في دعم تكامل مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين مرونة المنظومة الكهربائية، وتسهيل تدفقات الطاقة عبر الحدود، مما يساهم في ترسيخ أمن الإمدادات، وتحسين كفاءة الأسواق، وتوطيد الترابط ضمن منظومة الطاقة الأوروبية الأشمل.

وقد صُنّف "جرين لينك" ضمن "مشاريع المصلحة المشتركة" في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس أهميته الإستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، ودعم تكامل أسواق الكهرباء الأوروبية.

ويرتكز هذا الاستثمار على إطار تنظيمي راسخ يوفر رؤية واضحة وطويلة الأمد بشأن تدفقات الإيرادات المستقبلية، ويعزز مكانة المشروع بوصفه أحد أصول البنية التحتية الأساسية والحيوية في كلا السوقين.

ومن خلال مواكبة التحولات المتسارعة في العرض والطلب ضمن أسواق الكهرباء في المملكة المتحدة وأيرلندا، يتمتع مشروع "جرين لينك" بمكانة إستراتيجية حيث يجمع بين تلبية متطلبات تحول قطاع الطاقة وتحديث البنية التحتية، بما ينسجم مع إستراتيجية "مبادلة" للاستثمار في الأصول المرتبطة بالاتجاهات العالمية الكبرى والشراكة مع المنصات الرائدة.

وقال كريم الجزّار، رئيس وحدة البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، بهذه المناسبة، إن هذا الاستثمار يجسِّد التركيز المستمر على أصول البنية التحتية عالية الجودة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصادات الحديثة، بما في ذلك تلك التي تُمكّن إنشاء منظومات طاقة أكثر ترابطاً وكفاءة.

وأضاف أن مشروع "جرين لينك" يُعدّ نموذجاً قوياً لمشاريع البنية التحتية التي تجمع بين الأهمية الاستراتيجية والقيمة الاقتصادية المستدامة، ومع التطور المتسارع لأسواق الطاقة، تكتسب خطوط الربط الكهربائي أهمية متزايدة في دعم تدفقات الطاقة عبر الحدود، وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وضمان استقرار الشبكات.

وأوضح أن الشراكة مع "إكويتيكس" تترجم هذه الإستراتيجية؛ وذلك من خلال تضافر الجهود لتعزيز الترابط الإقليمي، ودعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى الأسواق الأوروبية.

من جهته، قال أشال بوانيا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "إكويتيكس"، إن التعاون مع "مبادلة" من خلال الاستثمار في مشروع "جرين لينك"، يعكس الرؤية المشتركة بشأن أصول البنية التحتية عالية الجودة وذات الأهمية الإستراتيجية.

وأوضح أن هذا التعاون سيساهم في الاستفادة من الخبرات العالمية الراسخة التي تتمتع بها مبادلة وإكويتيكس في قطاع البنية التحتية، بما يعزز مكانة المشروع ويضمن تلبية المتطلبات المتنامية لأسواق الطاقة المترابطة بكفاءة عالية.

وأضاف أن "جرين لينك" يُعد أصلاً حيوياً يساهم في تعزيز مرونة منظومة الطاقة، وتمكين الترابط عبر الحدود، ودعم التحول نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية".

ويُرسخ هذا الاستثمار حضور مبادلة المتنامي في قطاع البنية التحتية للطاقة في أوروبا، ويؤكد نهجها الراسخ القائم على إبرام وتعزيز الشراكات الإستراتيجية والاستثمار في الأصول الحيوية التي تدعم بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم.