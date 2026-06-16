"العين لإدارة الأصول" تحقق ثالث ألقابها في "غينيس" عبر "أعلى مضمار للجري على مبنى" بأبوظبي

أبوظبي في 16 يونيو/وام/ حققت "العين" لإدارة الأصول، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لقباً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ لأعلى مضمار للجري على مبنى، وذلك بعد اعتماده رسمياً من قبل الموسوعة في 11 يونيو 2026.

ويقع المضمار القياسي في أعلى برج العين، أحد الأصول المملوكة والمدارة من قبل الشركة، على ارتفاع 179.7 متراً (589 قدماً و6.8 بوصة) فوق سطح الأرض، ويوفر تجربة رياضية فريدة في الهواء الطلق مع إطلالات بانورامية على مدينة أبوظبي.

ويمثل هذا الإنجاز ثالث ألقاب موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ التي تحققها "العين" لإدارة الأصول، بعد حصولها سابقاً على لقبي "المسبح اللامتناهي الخارجي الأعلى ارتفاعاً في العالم"، و"أعلى طابق لجسر سماوي قابل للاستخدام" في منتجع شاطئ العنوان بدبي.

وتعكس هذه الأرقام القياسية تركيز الشركة على الابتكار وطموحها في تقديم تجارب استثنائية تضيف قيمة للأصول التي تطورها وتمتلكها وتديرها.

وقال ربيع كرم، الرئيس التنفيذي للعين لإدارة الأصول، إن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات الشركة، ويعكس التزامها المستمر بالابتكار وتطوير مرافق وتجارب تتجاوز المفهوم التقليدي للعقارات.

وأضاف أن مضمار الجري الأعلى على مبنى، يجسد رؤية الشركة القائمة على أن العقارات يجب أن تقدم أكثر من مجرد مساحات مادية، من خلال توفير تجارب خارجية فريدة تعزز الصحة وتشجع على أسلوب حياة نشط ضمن البيئات الحضرية.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، أطلقت "العين" لإدارة الأصول فيلماً خاصاً يسلط الضوء على مضمار الجري القياسي والتجربة الفريدة التي يقدمها، ويظهر فيه يحيى الغساني، نجم نادي شباب الأهلي والمنتخب الإماراتي لكرة القدم، كأحد أوائل من خاضوا تجربة الجري على المضمار بعد اعتماده رسمياً.

ويأتي الفيلم ضمن حملة أوسع أطلقتها الشركة للاحتفاء بهذا الإنجاز، وسيتم نشره عبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة اعتباراً من 16 يونيو 2026.