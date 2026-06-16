"دبي للسلع المتعددة" يعتزم إطلاق منصة معرفية موحدة لدعم التجارة

دبي في 16 يونيو/ وام/ أعلن مركز دبي للسلع المتعددة⁠ عن خطط لإطلاق "حرم مركز دبي للسلع المتعددة" و"منصة الذكاء الإستراتيجي"، في خطوة تستهدف بناء منصة معرفية موحدة تدعم الشركات والحكومات والمؤسسات في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية.

ويأتي إطلاق المنصتين ضمن توجه إستراتيجي يوسع نطاق دور المركز من تيسير التجارة وتطوير بيئة الأعمال إلى مجالات التعليم التنفيذي وتبادل المعرفة والخدمات الاستشارية الإستراتيجية، استجابةً للطلب المتنامي على الخبرات المتخصصة في مجالات الإستراتيجية التجارية واعتماد التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية وتطوير القدرات البشرية.

وستجمع المنصة المعرفية الجديدة بين التعليم التنفيذي والمعرفة القطاعية والخدمات الاستشارية تحت مظلة واحدة، مستندة إلى أكثر من عقدين من الخبرة التي راكمها المركز في دعم التجارة العالمية وتطوير منظومات الأعمال.

وقال أحمد ابن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إنه على مدى أكثر من عقدين، أسهم المركز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسلع والابتكار، مشيرا إلى أنه خلال هذه المسيرة، تم تطوير مزيجاً فريداً من الخبرات، والمعلومات السوقية، والشبكات القطاعية، والتجربة العملية.

وأضاف أن إطلاق حرم مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة الذكاء الإستراتيجي يمثلان المرحلة التالية في مسيرة تطور المركز ، لافتا إلى أن المنصتين ستتيح للمركز توسيع نطاق مشاركة هذه المعرفة على نحو أوسع.

وسركز "حرم مركز دبي للسلع المتعددة" على التعلم والتطوير المهني من خلال تقديم برامج التعليم التنفيذي والدورات التخصصية المتقدمة والندوات الافتراضية والتدريب المتخصص ومبادرات تبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير القدرات في مجالات تشمل تجارة السلع وتمويل التجارة والتقنيات الناشئة والاستدامة والتجارة العالمية.

أما "منصة الذكاء الإستراتيجي"، فستوفر خدمات استشارية للحكومات والمناطق الاقتصادية والمنظمات القطاعية والشركات، مستفيدة من الخبرة العملية والأبحاث الحصرية والمعلومات السوقية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التنافسية واستقطاب الاستثمارات ودعم النمو المستدام طويل الأجل.

ويستند المشروع إلى سجل المركز في تقديم التعليم المتخصص والريادة الفكرية والخدمات الاستشارية عبر قطاعات السلع والتكنولوجيا وتمويل التجارة والتنمية الاقتصادية، فيما ستندرج ضمن المنصة المعرفية الجديدة مبادرات قائمة تشمل مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ومركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب الشراكات الأكاديمية الإستراتيجية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على تطوير المحتوى التعليمي وتقديم الخدمات الاستشارية الإستراتيجية وتعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات والمنظمات القطاعية العاملة.