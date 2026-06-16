ميار عثمان بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التربية والتعليم في مصر

القاهرة في 16 يونيو/ وام/ توج تحدي القراءة العربي الطالبة ميار محمد رجب عثمان بطلة لدورته العاشرة على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية من بين 17616289 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، ومثلوا 30589 مدرسة تحت إشراف و41505 مشرفين ومشرفات.

وجاء تتويج الطالبة ميار محمد رجب عثمان من الصف الخامس في مدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية التابعة لمنطقة كفر الشيخ باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي الذي جرى في العاصمة المصرية القاهرة بحضور سعادة عبد الباسط محمد المرزوقي ، نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور أكرم حسن مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمبادرات الرئاسية في جمهورية مصر العربية، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، والمهتمين بالشأن الثقافي في جمهورية مصر العربية، وأولياء أمور الطلبة المشاركين في التصفيات النهائية.

كما جرى خلال الحفل، تكريم داليا حسانين أحمد من منطقة القليوبية بعد حصولها على لقب "المشرفة المتميزة"، ومدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية من منطقة كفر الشيخ لنيلها لقب "المدرسة المتميزة".

وفي فئة أصحاب الهمم، التي شهدت مشاركة 37258 طالباً وطالبة، صعد 3 طلاب إلى التصفيات النهائية، وذهب المركز الأول إلى الطالب محمد عبد الجواد عبد النبي نجدي من الصف العاشر في مدرسة النور للمكفوفين التابعة لمنطقة البحيرة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عشرة أوائل، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة ميار محمد رجب عثمان، كلاً من: مايفن عماد وجيه عزيز نصر الله من الصف العاشر في مدرسة الجيل الجديد الدولية الخاصة بشبين الكوم التابعة لمنطقة المنوفية، ومحمد وليد فتحي حسين من الصف الثاني عشر في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية (قنا)، وندى ياسر عبد الله السيد إبراهيم فارس من الصف العاشر في مدرسة مجدي يعقوب الثانوية (الشرقية)، ويوسف ربيع ماهر عبد البديع من الصف الثامن في مدرسة القادة البريطانية الحديثة "المنيا"، ويوسف محمد عزقلاني إبراهيم من الصف السادس في مدرسة مصعب بن عمير الخاصة "المنيا"، وأحمد محمد عدلي سيد من الصف الحادي عشر في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية للبنين "بني سويف"، وسمية هاني فرجاني محمود من الصف الثاني عشر في مدرسة الفائقات في العلوم والتكنولوجيا "القاهرة"، وكابر جابر سعد أبو السعود إبراهيم من الصف الحادي عشر في مجمع الشهيد علي خاطر لغات بنات "الإسكندرية"، ومؤمن أحمد عز الدين من الصف العاشر في مدرسة بهتيم الرسمية للغات "القليوبية".

وأكد معالي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، أن مبادرة تحدي القراءة العربي قدمت على مدى عشر دورات، مساهمات كبرى في إثراء المشهد الثقافي في الوطن العربي وجددت الثقة بقدرة الأجيال الجديدة على بناء مستقبل قائم على المعرفة، وامتلاك الرؤى والطموح لتطوير واقع مجتمعاتها، مشيراً إلى أهمية الرسالة التي تحملها المبادرة في نشر ثقافة القراءة لدى الطلاب والطالبات وتشجيعهم على مزيد من التحصيل والتفوق والاهتمام باللغة العربية.

وقال إن المشاركة المصرية على مستوى وزارة التربية والتعليم بأكثر من 17.6 مليون طالبة وطالبة، تأتي استمراراً لمسيرة الحضور المصري المتميزة في جميع دورات التحدي، بما يعكس الاهتمام الرسمي والشعبي بتحفيز الطلبة على القراءة.

وهنأ معاليه الفائزين في فئات تحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التربية التعليم، وأسر الطلاب والطالبات، وكافة الكوادر التدريسية التي أظهرت تفانياً كبيراً خلال التصفيات، مقدماً الشكر إلى فرق عمل تحدي القراءة العربي وكل من ساعد الطلبة على تطوير مستوياتهم والمشاركة في المنافسات.

من جانبه، أكد الدكتور فوزان الخالدي، أن مبادرة تحدي القراءة العربي تواصل رحلة تسجيل الأرقام القياسية كل عام، معتبراً أن ما شهدته الدورة العاشرة من مشاركة هي الأكبر في تاريخ المبادرة منذ إطلاقها في العام 2015، يؤسس لانطلاقة نوعية جديدة في سياق نهج التطوير الدائم الذي اعتمدته المبادرة للوصول إلى الطلبة على امتداد الوطن العربي، والناطقين باللغة العربية في أي دولة حول العالم.

ولفت إلى أهمية الحضور المصري في تحدي القراءة العربي، ودوره في إثراء التحدي من خلال المشاركة المكثفة في كل دورة، والمستويات المتميزة التي يقدمها المتنافسون على المراكز الأولى، وآخرها في الدورة العاشرة التي عكست إدراكاً عميقاً لدى الطلبة حول محورية القراءة في بناء القدرات الشخصية وصقل الإمكانات وتعزيز التفاعل مع المستجدات العالمية في حقول العلوم والثقافة والإبداع.

وبارك الدكتور فوزان الخالدي للفائزين والفائزات، ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وجميع أعضاء الهيئة التدريسية، ولجان التحكيم وفرق العمل التي كانت شريكاً رئيسياً في نجاح تصفيات الدورة العاشرة.

وحقق تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته العاشرة إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة، و161507 مشرفين ومشرفات.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في العام 2015 كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.

ويسعى التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.