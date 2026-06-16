فرانكلين تمبلتون توسع حضورها في الإمارات

أبوظبي في 16 يونيو/ وام/ أعلنت فرانكلين تمبلتون لإدارة الاستثمارات، اليوم، حصول كيانها في أبوظبي على التراخيص اللازمة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها الراسخ وطويل الأمد تجاه دولة الإمارات.

وبذلك عززت فرانكلين تمبلتون حضورها في المراكز المالية الثلاث في الدولة، وهي أبوظبي البر الرئيسي، وأبوظبي العالمي "ADGM"، ومركز دبي المالي العالمي.

وقال ماثيو هاريسون، رئيس أعمال فرانكلين تمبلتون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين "باستثناء الولايات المتحدة"، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لقطاع إدارة الأصول، ويتطلب تحقيق النجاح المستدام في السوق المحلية بناء علاقات وثيقة مع العملاء وفهم أولوياتهم، ويأتي الإنجاز تأكيداً لالتزامنا الراسخ تجاه دولة الإمارات، كما أنه يعزز قدرتنا على تقديم نطاق أوسع من الحلول والخدمات الاستثمارية لعملائنا.

وتتمتع فرانكلين تمبلتون بحضور في دولة الإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، حيث واصلت خلال هذه الفترة توسيع نطاق أعمالها وتعزيز علاقاتها مع المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة.

ويؤكد تأسيس الكيان الجديد في أبوظبي استمرار استثمارات الشركة في دولة الإمارات وثقتها بالدور المتنامي الذي تؤديه الدولة كمركز مالي عالمي رائد.

وقال سانديب سينغ، رئيس أعمال فرانكلين تمبلتون في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس المؤسسات الرسمية العالمية، إننا ومع توسع حضورنا ليشمل المراكز المالية الثلاث في الإمارات، أصبحنا في موقع يتيح لنا خدمة العملاء عبر الأطر التنظيمية الرئيسية في الدولة، إلى جانب تعزيز قدرتنا على تسخير الخبرات الاستثمارية العالمية لتلبية الأولويات المحلية، بما في ذلك حلول الادخار لمرحلة التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة.

و تصبح فرانكلين تمبلتون أول شركة عالمية لإدارة الأصول لديها حضور في جميع المراكز المالية الثلاث في دولة الإمارات، ما يعزز قدرتها على خدمة العملاء من خلال توفير وصول أوسع نطاقاً إلى الأسواق، وخبرات محلية متخصصة، وحلول استثمارية شاملة.