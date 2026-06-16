شرطة أبوظبي تبرز منظومة الأمن والأمان الداعمة لمكانة أبوظبي الاستثمارية في شنغهاي 2026

أبوظبي في 16 يونيو/ وام/ شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في جلسات العروض التقديمية، ضمن منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي 2026، مؤكدةً أن الأمن والاستقرار يشكلان ركيزة أساسية في تعزيز المكانة العالمية لإمارة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، وداعمًا رئيسيًا لبيئة اقتصادية تنافسية ومستدامة تُسهم في رفع جودة الحياة وترسيخ الثقة لدى المستثمرين.

وأكد العقيد الدكتور عبدالله ناصر المزروعي مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية، أن مشاركة شرطة أبوظبي تأتي دعمًا لجهود مكتب أبوظبي للاستثمار وشركائه ضمن منظومة الابتكار والطيران والأعمال، الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين إمارة أبوظبي وجمهورية الصين، وتسليط الضوء على المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة بوصفها وجهة عالمية مفضلة للاستثمارات النوعية.

وأوضح أن منظومة الأمن والأمان التي تنعم بها إمارة أبوظبي تُعد إحدى الركائز الرئيسة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال مرنة ومتطورة وقادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تواصل تبني أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة والحلول الاستباقية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، بما ينسجم مع توجهات حكومة أبوظبي نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والابتكار.