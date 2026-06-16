"رأس الخيمة للمواصلات" تفوز بجائزة أفكار الإمارات 2026 للحكومة الذكية

رأس الخيمة في 16 يونيو/ وام/ فازت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بجائزة أفكار الإمارات 2026 عن فئة الحكومة الذكية والتحول الرقمي، وذلك عن مشروع “مركز البيانات والتحكم الذكي”، ضمن الدورة الثانية عشرة من الجائزة التي تنظمها مجموعة دبي للجودة . وجاء التتويج خلال الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم بحضور نخبة من القيادات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة . ويجسد فوز هيئة رأس الخيمة للمواصلات التقدم الذي حققته في تطوير منظومة البيانات والتحكم الذكي، وتبني حلول رقمية متقدمة .

وأكد سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن هذا الفوز يمثل تقديراً مستحقاً لجهود فرق العمل في تطوير حلول رقمية مبتكرة، مشيراً إلى أن الهيئة ماضية في تعزيز الاستثمار في التقنيات الذكية وترسيخ ثقافة الابتكار كنهج مؤسسي .