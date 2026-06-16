لجنة الشؤون الصحية تواصل دراسة قانون الموارد الوراثية النباتية

أبوظبي في 16 يونيو/ وام/ واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، دراسة مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (27) مادة إلى تنظم إلى تعزيز حماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من خلال رصدها وجمعها وتصنيفها وتقييمها وتوثيقها وصيانتها واستكشافها، وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها، إلى جانب تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة.

كما يهدف إلى ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وتشجيع مشاركة الأفراد والجهات ذات الصلة في تطبيق النظم التي تدعم الاستخدام المستدام لهذه الموارد، فضلاً عن المحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية، وتعزيز أنشطة البحث العلمي المرتبطة بها، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة في هذا المجال.