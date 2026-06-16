تعاون بين جامعة الشارقة و" لوتاه للوقود الحيوي" لدعم الاستدامة

الشارقة في 16 يونيو /وام/ وقعت جامعة الشارقة، مذكرة تفاهم مع شركة لوتاه للوقود الحيوي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والاستدامة البيئية والطاقة المتجددة .

ووقع المذكرة سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، ويوسف سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وذلك بمقر الجامعة.

وأكد عجمي أن الشراكة تعكس حرص الجامعة على توسيع تعاونها مع القطاع الصناعي في المجالات الحيوية المرتبطة بالطاقة المستدامة، مشيراً إلى ما تمتلكه الجامعة من برامج أكاديمية وبحثية متخصصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، تشمل برامج البكالوريوس والماجستير، إلى جانب مشروعات بحثية في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتقنيات الوقود المستدام.

وأوضح أن التعاون مع شركة لوتاه للوقود الحيوي سيسهم في دعم البحث العلمي والتدريب العملي للطلبة وتنفيذ المشاريع البحثية والأكاديمية المشتركة، بما يعزز إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة.

وأكد يوسف سعيد لوتاه، أن المذكرة تجسد التزام الشركة بدعم البحث العلمي وتعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير والطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة الشارقة سيسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من الانبعاثات الكربونية.

وتهدف المذكرة إلى بناء إطار متكامل للتعاون الأكاديمي والفني بين الجانبين، يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل، وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية، إلى جانب تعزيز المبادرات المرتبطة بالاستدامة البيئية والطاقة المستدامة.

كما تتضمن تنفيذ مبادرات عملية تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، بما في ذلك إعادة تدوير الزيوت المستعملة الناتجة عن أنشطة الجامعة وتحويلها إلى وقود حيوي ومنتجات طاقة مستدامة وفق المعايير المعتمدة في دولة الإمارات.

وحضر مراسم التوقيع نواب مدير الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب عدد من مديري وكبار مسؤولي شركة لوتاه للوقود الحيوي.