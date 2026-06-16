الإمارات تبدأ مشاركتها غداً في بطولة العالم للتزلج

روما في 16 يونيو/ وام/ يفتتح لاعب منتخب الإمارات للتزلج المدولب على الألواح أحمد وليد التميمي غدا الأربعاء، في العاصمة الإيطالية روما، مشاركته في بطولة العالم، والتي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

واستكمل التميمي آخر تحضيراته في العاصمة الإيطالية روما، استعدادا للبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج بمشاركة 440 لاعباً يمثلون 66 دولة.

ويبدأ اللاعبون من خلال منافسات البطولة جمع النقاط المعتمدة ضمن التصنيف العالمي للتزلج، والذي يشكل الأساس في تحديد المتأهلين للمراحل اللاحقة من التصفيات الأولمبية، حيث يسجل التميمي حضوره في الحدث كأول لاعب إماراتي يشارك ضمن منافسات الرجال.

وأكد سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن تواجد التميمي في بطولة روما محطة مهمة في مسيرة تطور رياضة التزلج المدولب على الألواح، لاسيما أن الحدث يعد من أقوى البطولات العالمية، وأكثرها تأثيراً على التصنيف الدولي، موضحا حرص الاتحاد على دعم مشاركة الرياضيين، وتمكينهم من المنافسة في أكبر المحافل الدولية، لتعزيز حضور الإمارات على الساحة العالمية.

وأضاف أن ما يميز المشاركة أن البطولة تتكون من فئتين، واحدة للرجال، وأخرى للسيدات دون أي تقسيمات عمرية، ما يعني أن التميمي رغم صغر سنه، سيتنافس مباشرة مع لاعبين يمتلكون خبرات دولية وأولمبية كبيرة، بما يسهم في تطوير مستواه الفني، وتعزيز فرصه في جمع النقاط اللازمة ضمن التصنيف العالمي، وصولا إلى أولمبياد 2028.