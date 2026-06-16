الموارد البشرية بعجمان تحصل على اعتماد ATAP الدولي

عجمان في 16 يونيو/ وام/ حصلت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، على اعتماد دولي رسمي كمزود معتمد للتدريب والتقييم "ATAP" من قبل المعهد العالمي للابتكار "GInI" .

وتسلّمت الدائرة شهادة الاعتماد بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، ومدراء الوحدات التنظيمية في الدائرة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن هذا الإنجاز يعكس التوجّه الإستراتيجي لحكومة عجمان نحو ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وبناء بيئات عمل حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، مشيدًا بجهود دائرة الموارد البشرية في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها بما يواكب التحولات والمتغيرات العالمية.

وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: أن هذا الإنجاز يُجسّد نهج العمل المؤسسي المتكامل الذي تتبناه حكومة عجمان في دعم الابتكار وبناء القدرات، بما يعزّز حضور الإمارة على خارطة الاعتمادات العالمية للابتكار، ويرسّخ مكانتها نموذجًا رائدًا في الاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.

من جانبه، أعرب سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، أن هذا الاعتماد يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الدائرة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتطوير رأس المال البشري الحكومي وتعزيز تنافسيته، بما يدعم توجهات حكومة عجمان في بناء منظومة عمل حكومية مبتكرة ومستدامة وأكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل.

وأضاف سعادته: أن الدائرة ستواصل إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تسهم في رفع الجاهزية المؤسسية وتعزيز استدامة التميز الحكومي، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030، وتوجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومات أكثر ابتكارًا وكفاءة واستباقية.

ويُعد اعتماد مزود التدريب والتقييم المعتمد "ATAP" أحد الاعتمادات الدولية المتخصصة التي تُمنح للمؤسسات التي تستوفي أعلى معايير الجودة والكفاءة في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات المؤسسية، ما يعكس الثقة الدولية بالمستوى المهني والتنظيمي الذي وصلت إليه دائرة الموارد البشرية بعجمان.

وبموجب هذا الاعتماد، ستتمكن الدائرة من تقديم برامج تدريبية وتقييمات مهنية متخصصة في مجالات الابتكار المؤسسي، إلى جانب منح اعتمادات مهنية معترف بها دوليًا، بما يسهم في تطوير الكفاءات الحكومية، ورفع الجاهزية المؤسسية، وتعزيز استدامة التميز الحكومي في إمارة عجمان.

ويأتي الاعتماد الدولي تتويجًا لجهود دائرة الموارد البشرية وفريق عملها في تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والتطوير المؤسسي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.