وزير البترول المصري: الشراكة مع الإمارات نموذج للتكامل الاقتصادي العربي

القاهرة في 16 يونيو /وام/ أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثل نموذجا متميزا للتكامل الاقتصادي العربي، مشيدا بما حققته الشركات الإماراتية، وفي مقدمتها "دراجون أويل"، من نجاحات ملموسة في مصر، والتزامها بمواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية والتوسع فيها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد برئاسة المهندس حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، والمهندس عبد الكريم المازمي الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" التابعة للمجموعة، حيث بحث الجانبان فرص التوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، خاصة في مجالات تموين وقود الطائرات وأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

ورحب الوزير المصري بتعزيز الاستثمارات الإماراتية من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصرية، والعمل على صياغة رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة للاستفادة من الفرص الواعدة، لاسيما في مجال تموين وقود الطائرات.

وأوضح أن "دراجون أويل" نجحت، من خلال شركة "جابكو" بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في إحداث نقلة نوعية بمنطقة خليج السويس عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تعظيم الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج تنفيذي للتوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، ودراسة الفرص المتاحة في مجالات تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار.

وام/قر/مق/زي