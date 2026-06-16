"ايدج" و"سافران" ترسيان إطار مشروع مشترك لتطوير قدرات صاروخية من الجيل القادم

باريس في 16 يونيو / وام / أعلنت مجموعة ايدج وسافران، اليوم عن توقيع ورقة شروط لمشروع مشترك خلال معرض Eurosatory 2026 في باريس. واتفقت مجموعة ايدج وسافران للإلكترونيات والدفاع على توسيع نطاق العمل المشترك عبر محافظ الأعمال الرئيسية لدى الشركتين.

وتضع ورقة الشروط إطاراً لمشروعين مشتركين مقترحين، أحدهما في دولة الإمارات والآخر في فرنسا، بالاستفادة من نقاط القوة الصناعية المتكاملة لدى الشريكين، وتمكين التطوير والإنتاج المشترك لحلول دفاعية متقدمة لصالح العملاء المحليين والدوليين. وفي صميم هذه الشراكة، يأتي التطوير المشترك لسلاح موجه ممتد المدى، يستند إلى عائلة “Hammer”. ومن خلال الجمع بين خبرات الشركتين، يهدف البرنامج إلى توفير مدى عملياتي أكبر ودقة أعلى، مع تلبية الاحتياجات المتطورة للقوات المسلحة الحديثة.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "لقد أسست ايدج وسافران شراكة قائمة على قدرات متكاملة بصورة حقيقية، وتمثل ورقة الشروط هذه خطوة جديدة للارتقاء بها إلى مستوى أعلى. فنحن نمتلك معاً الخبرات والحضور الصناعي والطموح اللازم لتطوير قدرات صاروخية قادرة على وضع معيار جديد في السوق. ومع تأسيس EDGE Europe وترسيخ حضورنا في فرنسا، باتت الظروف اليوم أقوى من أي وقت مضى لتحويل هذا الطموح إلى واقع."

ومن جانبه، قال ألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع العالمية في سافران للإلكترونيات والدفاع: "بعد أكثر من 30 عاماً على بدء شراكتنا مع دولة الإمارات، تدخل كل من سافران وايدج مرحلة جديدة من التعاون تركز على السيادة والأثر العملياتي. وتستند هذه الشراكة إلى نجاح عائلة HAMMER، التي تشهد طلباً قوياً وزيادة في وتيرة الإنتاج الصناعي. ومن خلال الجمع بين الدفاع المعرف بالبرمجيات والقوة التصنيعية الصناعية الراسخة، والاستفادة من ممارسات الهندسة المرنة، نعمل على تسريع تطوير ونشر الجيل القادم من الأسلحة الذكية في ساحة المعركة."

وإلى جانب هذا البرنامج الرئيسي، يشمل إطار المشروع أيضاً التطوير المشترك لسلاح جو-أرض فائق السرعة، ونظام جوي من الجيل القادم مخصص للإطلاق من المنصات الجوية المسيرة.

وبالإضافة إلى هذه البرامج، سيستكشف المشروعان المشتركان فرصاً صناعية وتجارية إضافية في كل من فرنسا ودولة الإمارات، بما في ذلك الأنظمة الفرعية والحلول المضادة للمدرعات والذخائر.