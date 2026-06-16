" دبي للمرأة" يستعرض إنجازات الربع الثاني ومشاريع مستقبلية

دبي في 16 يونيو /وام/عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الثاني لعام 2026، برئاسة معالي منى غانم المرّي رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري والاطلاع على مستجدات المشاريع والمبادرات الجاري تطويرها تمهيداً لإطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2026 بما يعزز جهود المؤسسة في دعم المرأة وترسيخ مساهمتها الاقتصادية والقيادية والارتقاء بجودة حياتها مواكبةً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية / D33/ و "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وأكدت معالي منى غانم المرّي رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة تواصل برؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة جهودها الرامية إلى ترسيخ دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة من خلال مبادرات وبرامج نوعية تعزز مشاركتها في القطاعات الحيوية وترفع مستوى تمثيلها في مواقع القيادة وصنع القرار وتدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال إلى جانب الارتقاء بجودة حياتها وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية في ظل منظومة متقدمة من التشريعات والسياسات الداعمة.

وقالت معاليها "إن المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة تُجسّد التزامها المستمر بدعم المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص الواعدة"، مشيرةً إلى أن المؤسسة واصلت خلال الفترة الماضية تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة الداعمة لتعزيز معارف وقدرات المرأة في القطاع المالي وتطوير مهاراتها القيادية وحضورها التنفيذي إلى جانب مبادرات نوعية لتعزيز جودة حياتها وورش عمل متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في دعم جاهزيتها للمستقبل.

وأضافت أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للمرأة انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها يمثل استثماراً في استقرار الأسرة وازدهار المجتمع، مؤكدة حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية محلياً وعالمياً بما يدعم مسيرة المرأة الإماراتية ويعزز إنجازاتها في مختلف القطاعات.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة كل من: معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، موزة سعيد المرّي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، هدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في مجموعة "دبي القابضة"، خديجة محمود البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم فهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، وسعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

واستعرضت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين والتي شملت تنفيذ 6 جلسات تفاعلية لتعزيز الوعي بالصحة النفسية في 6 من مجالس أحياء دبي في كل من: المزهر الورقاء العوير أم سقيم البرشاء وند الشبا ضمن مبادرة "تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية" التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة حيث تراوح عدد المشاركات في كل جلسة بين 25 و40 مشاركة مضيفةً أنها تأتي امتداداً لبرنامج الصحة النفسية الذي أطلقته المؤسسة في وقت سابق واستفادت منه أكثر من 175 موظفة من نحو 40 جهة حكومية وشبه حكومية.

كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع "جي بي مورغان" برنامج "الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي" بمشاركة نحو 22 موظفة وقيادية من المتخصصات في مجالات المحاسبة والمالية وتخطيط الموازنات وإدارة الأصول في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية النسائية وتعزيز حضورها القيادي في القطاع المالي.

ونظمت المؤسسة ورشتي عمل لعضوات برنامج "تمكين بلس" من رئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي الأولى بعنوان "التأثير والقوة القيادية" بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال والثانية بعنوان "التأثير والحضور التنفيذي" بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام بما يسهم في تطوير مهارات التواصل القيادي لدى المشاركات وتعزيز جاهزيتهن لدعم بيئات العمل المؤسسية وجودة المخرجات الحكومية.

واطلع مجلس الإدارة من خلال العرض الذي قدمته سعادة نعيمة أهلي على أبرز مستجدات مبادرات ومشاريع المؤسسة خلال الفترة القادمة والتي تشمل إجراء دراسات متخصصة تستهدف تطوير مقترحات بسياسات داعمة للمرأة والأسرة تماشياً مع "عام الأسرة 2026" بما في ذلك سياسات تعزز قدرة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية وتدعم إسهاماتها في القطاع الاقتصادي والتجاري وترفع مستوى معرفتها ومشاركتها في القطاعات المستقبلية لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يمثل إحدى الأولويات الوطنية والمحركات الرئيسية للاقتصاد المستقبلي.

كما اطلع المجلس على الاستعدادات الجارية للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام حيث يتم الإعداد لتنظيم "منتدى المرأة الإماراتية 2026"، بما يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وأكد مجلس الإدارة مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة في القطاعات المستقبلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.