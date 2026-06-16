الإمارات للدراجات يشارك في طوافي سويسرا وبلجيكا

عواصم في 16 يونيو/ وام/ يخوض فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية تحديين بارزين هذا الأسبوع، من خلال مشاركته في طوافي سويسرا وبلجيكا، مستهدفاً الحفاظ على لقبيه في السباقين ومواصلة نتائجه المميزة على الساحة العالمية.

ويقود السلوفيني تادي بوجاتشار تشكيلة الفريق في طواف سويسرا، الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 21 يونيو الجاري، في أول مشاركة له بالسباق، وذلك ضمن تحضيراته لسباق طواف فرنسا المقبل.

ويأتي دخول بوجاتشار للسباق بعد فترة إعداد ناجحة شملت معسكراً تدريبياً في المرتفعات، إلى جانب تتويجه مؤخراً بلقب طواف روماندي، ما يعزز من طموحاته في المنافسة على اللقب ومواصلة سلسلة الإنجازات التي حققها الفريق في السنوات الأخيرة.

ويحمل فريق الإمارات ذكريات مميزة في طواف سويسرا، بعدما توج بلقبي النسختين الماضيتين عبر البريطاني آدم ييتس عام 2024، والبرتغالي جواو ألميدا عام 2025، إلى جانب تحقيق سبعة انتصارات مرحلية خلال النسختين.

وتضم تشكيلة الفريق في السباق كلاً من النمساوي فيليكس غروسشارتنر، والأمريكي براندون ماكنولتي، والإكوادوري جوناتان نارفايز، والسلوفيني دومين نوفاك، والألماني نيلس بوليت، والبلجيكي تيم ويلينز، تحت إشراف المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان، وماركو مركاتو، وسيموني بيدراتسيني.

وفي الوقت ذاته، يشارك الفرقق مدعما بالعناصر الشابة في طواف بلجيكا، الذي يقام من 18 إلى 22 يونيو الجاري، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي عبر الإيطالي فيليبو بارونشيني، وذلك في النسخة الخامسة والتسعين من السباق.

ويقود الكولومبي سيباستيان مولانو آمال الفريق في المراحل المخصصة للسرعة، بعد أن قدم مستويات قوية في النسخة الماضية، كما تضم التشكيلة الإيطالي لوكا جيايمي، والبلجيكي رون هيريغودتس، والدنماركي يوليوس يوهانسن، والبرتغالي روي أوليفيرا، والبلجيكي فلوريان فيرميرش، والنمساوي هايمو فوغر.